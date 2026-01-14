6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025

Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng... được UNESCO ghi danh năm 2025.

Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân (1930-2018), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là các di sản của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh năm 2025.

Ngoài ra, năm 2025, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO và thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN) thuộc lĩnh vực Điện ảnh./.

Bộ sưu tập của nhạc sỹ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh Di sản Tư liệu Thế giới Đây là di sản tư liệu đầu tiên về âm nhạc của Việt Nam được ghi danh là Di sản Tư liệu Thế giới, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại.