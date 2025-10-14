Phong Nha-Kẻ Bàng giành chiến thắng kép tại Lễ trao giải Du lịch Thế giới

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa giành chiến thắng kép tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025 ở Hong Kong (Trung Quốc), với hai hạng mục danh giá: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á 2025.

Lễ trao giải Du lịch thế giới 2025 (World Travel Awards - WTA 2025) diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13/10, quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp du lịch toàn cầu.

Ngày 14/10, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đây không chỉ là danh hiệu mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới, nâng tầm thương hiệu Phong Nha-Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch cao cấp châu Á và toàn cầu.

Việc được vinh danh ở cả cấp quốc gia và châu lục đánh dấu bước ngoặt, biến Phong Nha-Kẻ Bàng từ một “viên ngọc thô” hoang sơ, thu hút du khách ưa khám phá, trở thành điểm đến cao cấp, hấp dẫn du khách quốc tế.

Danh hiệu này cũng mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu nghỉ dưỡng sinh thái tinh tế, tour thám hiểm độc quyền và sản phẩm du lịch wellness giữa lòng di sản.

Hố sụt Ác Mộng sâu 250m, bên trong có dòng sông ngầm bí ẩn, thuộc hệ thống hang Hung Thoòng (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng). (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là thời điểm để Quảng Trị tái định vị sản phẩm du lịch, chuyển trọng tâm từ “bán vé tham quan” sang “bán trải nghiệm” với các tour khám phá hang động cùng chuyên gia, khóa học sinh tồn trong rừng, tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay kỳ nghỉ “chữa lành” giữa thiên nhiên.

Ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh giải thưởng không phải đích đến mà là khởi đầu mới, đồng thời khẳng định cam kết phát triển du lịch bền vững và bảo tồn các giá trị cốt lõi của di sản để du khách không chỉ thán phục thiên nhiên mà còn cảm nhận sự trân trọng của địa phương.

Trước đó, vào tháng 4/225, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) đánh giá là điểm đến hàng đầu cho du lịch mạo hiểm tại Việt Nam.

Theo Wanderlust, Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho những người đam mê thám hiểm hang động, nổi bật nhất là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Với hệ thống hang động kỳ vĩ ẩn mình trong những cánh rừng nguyên sinh và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nơi đây thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá và phiêu lưu.

Tạp chí du lịch Wanderlust cũng đã từng đưa hang Sơn Đoòng (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) vào danh sách 9 điểm đến có vẻ đẹp siêu thực, khiến du khách cảm giác như lạc vào hành tinh khác. Những đánh giá này tiếp tục khẳng định vị thế của Phong Nha-Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngày 3/7/2003, tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) đã thông qua hồ sơ đệ trình của Việt Nam công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên Thế giới với tiêu chí giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo.

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Vườn Quốc gia đã được mở rộng lên hơn 123.000ha để bảo tồn nguyên vẹn vùng núi đá vôi cổ lớn nhất Ðông Nam Á.

Sau 20 năm được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, đến nay, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy Di sản và trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch của khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch tỉnh nhà, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hình ảnh trong hang Nước Nứt (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng). (Ảnh: Oxalis/TTXVN phát)

Phong Nha-Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 201.000ha. Diện tích vùng lõi của vườn quốc gia là 85.754ha và một vùng đệm rộng 195.400ha.

Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới.

Trải qua nhiều thay đổi lớn về địa tầng và địa mạo, địa hình khu vực này hết sức phức tạp. Phong Nha-Kẻ Bàng phô diễn các bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất, giúp các nhà nghiên cứu hiểu được lịch sử địa chất và địa hình của khu vực.

Từ những lợi thế trên, xác định Phong Nha-Kẻ Bàng nơi thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch Phong Nha có những bước phát triển đáng kể.

Từ chỗ chỉ có 1 điểm tham quan động Phong Nha-Tiên Sơn, đến nay, Phong Nha-Kẻ Bàng đã có 17 tuyến, điểm du lịch đi vào hoạt động với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng như khám phá thiên nhiên, hang động, Camping, Trecking, Zipline.

Đặc biệt, tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” được đánh giá là một trong những tour du lịch mang đẳng cấp quốc tế, được báo chí nước ngoài bình chọn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của thế giới.

Để tiếp tục phát huy các giá trị của Di sản Thế giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) (nay là Quảng Trị) đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng giai đoạn 2021-2030.

Đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hệ thống hang động gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế của Vườn Quốc gia; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương; kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí mới, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút du khách.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, lượng khách du lịch đến Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đạt khoảng 3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2025, các tuyến và điểm du lịch thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đón hơn 836.900 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm hơn 688.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đạt hơn 148.000 lượt, tăng 18%.

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến hút khách nhất với hơn 481.000 lượt, tiếp theo là Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường với hơn 298.000 lượt. Vườn thực vật Phong Nha cùng các tuyến du lịch sinh thái liên kết cũng thu hút hơn 55.000 lượt khách.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết mục tiêu của đơn vị trong năm 2025 là thu hút mạnh khách quốc tế, phấn đấu vượt mốc 1 triệu lượt khách, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, nâng cao trải nghiệm du khách và bảo tồn giá trị thiên nhiên của di sản./.

