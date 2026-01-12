Multimedia

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đang triển khai thế nào?

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, báo cáo phương án công nghệ cho dự án trong tháng 1/2026..

du-an-duong-sat-bac-nam.jpg

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay những nhiệm vụ quan trọng trong quý I/2026 để thúc đẩy Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; báo cáo lựa chọn công nghệ phù hợp trước 15/1./.

