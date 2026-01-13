Bài cuối: Mở hướng phát triển hiện đại cho Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2030), dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng và đặc biệt là bài toán an toàn thoát lũ, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho Thủ đô.

Bảo đảm an toàn phòng chống lũ, góp phần tái thiết đô thị

Mặc dù mở ra cơ hội lớn, dự án cũng đối mặt với thách thức không nhỏ về vấn đề trị thủy. Tiến sỹ-Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, sông Hồng trước hết là một dòng sông lớn với đặc tính thủy văn phức tạp, chịu ảnh hưởng của toàn bộ lưu vực rộng lớn ở thượng nguồn. Ngay từ đầu những năm 2000, khu vực hai bên sông Hồng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các đề xuất khi đó đều gặp trở ngại bởi chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi là kiểm soát lũ và bảo đảm an toàn lâu dài cho đô thị.

Thực tế này cho thấy, mọi ý tưởng phát triển không gian ven sông, dù hấp dẫn đến đâu, cũng không thể tách rời các nguyên tắc trị thủy đã được đúc kết trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội. Một điểm khác được chuyên gia này lưu ý là yếu tố dữ liệu thủy văn thượng nguồn. Dòng chảy sông Hồng chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố tự nhiên và hoạt động điều tiết ở thượng nguồn, trong khi khả năng tiếp cận đầy đủ, ổn định các dữ liệu này còn nhiều hạn chế. Nếu không tính toán kỹ lưỡng, việc phát triển không gian ven sông có thể tiềm ẩn những rủi ro khó lường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Từ đó, Tiến sỹ-Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, không gian ven sông cần được tổ chức theo hướng ưu tiên các chức năng có khả năng thích ứng cao như cây xanh, công viên, không gian công cộng. Với các khu vực bố trí dân cư hoặc công trình xây dựng, cần kiểm soát chặt chẽ cao độ, mật độ và chức năng sử dụng đất, tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống lũ và bảo vệ đê điều. Phát triển đô thị ven sông chỉ bền vững khi đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, coi đây là nguyên tắc bất biến trong mọi quyết định quy hoạch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, sông Hồng là dòng sông gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên trong một thời gian dài, không gian hai bên bờ sông vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, vẫn còn bị chia cắt bởi hệ thống đê điều, hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030), góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô. (Ảnh phối cảnh: Phan Phương/TTXVN)

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ không chỉ là một công trình giao thông mà còn hình thành một không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại, bảo đảm an toàn phòng chống lũ, góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.

Chạy đua tới “mốc son” 2030

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hoàn thành sẽ tạo ra một sự thay đổi diện mạo đô thị ven sông một cách toàn diện, hình thành một không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái mang tính biểu trưng của Việt Nam và đậm nét hiện đại trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương và đơn vị liên quan, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong vùng dự án.

Còn ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - đại diện liên danh nhà đầu tư khẳng định, các doanh nghiệp trong liên danh đều là những doanh nghiệp lớn, có uy tín của đất nước, có nhiều năm kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn (Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát). Liên danh nhà đầu tư xác định hướng đến tính bền vững; đặt chuẩn mực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng lên hàng đầu và cam kết triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng tiến độ; ứng dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Thành phố, các bộ, ban, ngành, địa phương để giải phóng mặt bằng thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện ổn định đời sống nhân dân.

Mục tiêu tối thượng của dự án đã được ấn định, phấn đấu hoàn thành và khánh thành vào ngày 3/2/2030. Đây là mốc thời gian mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng. Với sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của một Hà Nội "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.../.

