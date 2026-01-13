Đề xuất điều phối gần 900.000m3 đá để thi công cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến với địa phương về việc điều phối nguồn đá xây dựng từ mỏ vật liệu cấp cho Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau để phục vụ thi công Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh.

Cụ thể, Dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh có nhu cầu khoảng 881.000m3 đá xây dựng, trong đó đá bêtông ximăng cần 119.000m3; cấp phối đá dăm các loại, vật liệu dạng hạt cần 591.000m3; đá bêtông nhựa cần 171.000m3. Nhu cầu phân bổ năm 2026 dự kiến là 700.000m3, năm 2027 dự kiến là 181.000m3.

Phía Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đánh giá, hiện nay, nguồn cung vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn, nguồn vật liệu khan hiếm, giá thành tăng cao do nhiều dự án giao thông trọng điểm triển khai đồng thời.

Theo báo cáo của Công ty VNCN E&C, mỏ Trà Đuốc Lớn là mỏ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cấp phép khai thác vật liệu xây dựng để cung cấp cho Dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau với tổng trữ lượng hơn 1,9 triệu m3 đá rời.

Trên cơ sở đó, Công ty VNCN E&C đã đề xuất điều chuyển khoảng 881.000m3 đá xây dựng các loại từ mỏ đá Trà Đuốc Lớn không còn nhu cầu khai thác cho Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau sang phục vụ thi công Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giải quyết việc điều chuyển khối lượng 881.000m3 đá xây dựng các loại từ mỏ đá Trà Đuốc Lớn để phục vụ thi công Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh theo tiến độ thi công dự án, trong đó nhu cầu đá điều chuyển năm 2026 là 700.000m3, năm 2027 là 181.000m3.

Dự án đường bộ cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh có tổng chiều dài 27km, là một phần của đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 hơn 6.120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam; dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2028.

Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của cả khu vực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là tuyến đường có vai trò kết nối quan trọng với tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, Cao Lãnh-Lộ Tẻ và Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, góp phần hình thành trục cao tốc phía Tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực; rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương, đóng góp vào mục tiêu hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc đến năm 2030 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

