Đồng Nai: Xe khách cháy rụi khi đang dừng đỗ

Sáng 13/1 xảy một vụ cháy trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước). Lửa bất ngờ thiêu rụi xe khách đưa đón công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/1, tài xế Nguyễn Xuân Nam (47 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ôtô khách loại 29 chỗ biển số 68F-001.80 chở công nhân đi làm về từ hướng đường Phan Bội Châu ra quốc lộ 14.

Khi đến trước cổng trường trung học phổ thông Đồng Xoài (đoạn quốc lộ 14, thuộc khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước), thì xe bị chập điện, có mùi khét và khói ở trên đầu xe ngay chỗ tài xế ngồi. Thấy vậy, tài xế Nguyễn Xuân Nam đưa xe vào lề đường, dùng bình chữa cháy xịt cho hết khói.

Đến 21 giờ cùng ngày, thấy không còn khói, không xảy ra cháy nên tài xế và chủ xe đậu xe trước cổng Trường Trung học phổ thông Đồng Xoài rồi khóa xe đi về.

Đến 5 giờ sáng 13/1, người dân và người tham gia giao thông phát hiện lửa bất ngờ bùng phát trong xe khách, chỉ trong vòng thời gian ngắn, thiêu rụi hoàn toàn xe.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, điều tra, làm rõ vụ việc./.

