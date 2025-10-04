Xã hội

Khánh Hòa: Cháy xe khách trên tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm

Xe khách biển kiểm soát 18B-023.XX do ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam bất ngờ bốc cháy.

Anh Tuấn
Cháy xe khách trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. (Ảnh: TTXVN phát)
Cháy xe khách trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/10, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ cháy xe khách.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, tại Km58+500 thuộc địa phận xã Nam Cam Ranh, xe khách biển kiểm soát 18B-023.XX do ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 30 hành khách từ Ninh Bình đi An Giang.

Phát hiện khói và lửa bốc lên, tài xế cùng hành khách nhanh chóng rời khỏi xe an toàn. Ngọn lửa sau đó bao trùm, khiến phương tiện bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm đã trở lại bình thường./.

