Xe khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

Chiều 2/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 khiến toàn bộ hành khách phải sơ tán khẩn cấp, may mắn không có thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 2/6, xe khách của nhà xe Hải Bình mang biển kiểm soát 37H-086xx đang trên hành trình từ Nghệ An ra Hà Nội, khi đến Km 307+400, cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, thuộc địa phận huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên mạnh từ khoang hành khách. Ngay khi phát hiện sự cố, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng dừng xe, mở cửa và kịp thời đưa toàn bộ hành khách xuống xe an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã huy động Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Hiện, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, tuy nhiên xe khách giường nằm 45 chỗ gần như bị thiêu rụi.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông khác, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phân luồng cho các phương tiện lưu thông từ hướng Nghệ An ra Hà Nội xuống Quốc lộ 1A tại nút giao Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

