Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn

Ngày 11/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức đánh giá nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 4 người, 2 người bị thương, xảy ra ngày 26/11, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Lại Quang Nhân điều khiển xe ôtô con biển kiểm soát 19A-483.13 chạy hướng Lạng Sơn-Hà Nội, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi không đúng làn đường và trong cơ thể có ma túy Amphetamine.

Xe của Nhân đã va chạm với ôtô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 98R-013.92, do Phạm Văn Dũng điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thông tin Lại Quang Nhân có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can, tạm giam đối với Lại Quang Nhân để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của lái xe và chủ doanh nghiệp xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 98R-013.92 trong việc vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng 35%.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các lực lượng ứng cứu, cấp cứu, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các gia đình có người bị nạn; khảo sát, đánh giá hiện trạng đoạn đường qua vị trí Km42+600 để sơn dặm lại các vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, phát quang tầm nhìn và cắm biển báo hạn chế tốc độ 50 km/giờ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn giao thông, các xã, phường và sở, ngành phổ biến quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh về xây dựng đường cao tốc để sớm đưa vào khai thác, giảm áp lực về mật độ giao thông trên các tuyến quốc lộ; tiếp tục khảo sát, rà soát khắc phục các hạn chế về hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kịp thời phát hiện, khắc phục các "điểm đen" về tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn 24/24 giờ; kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm.

Các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các nội dung, hình thức phù hợp đối tượng tiếp nhận; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ban An toàn giao thông tỉnh và các thành viên; có biện pháp quản lý phương tiện, người lái để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm...

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, vào 12 giờ 48 phút ngày 26/11, tại Km42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô con biển số 19A-483.13, do Lại Quang Nhân (sinh năm 1993 trú tại tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương, xã Thường Tín, Hà Nội) điều khiển theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội với xe ôtô đầu kéo biển số 98E-000.77 kéo theo sơmi rơmoóc biển số 98R-013.92, do Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại Việt Tiến, xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã làm 4 người chết tại chỗ, 2 người bị thương; 2 xe ôtô bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại 200 triệu đồng./.

Camera hành trình hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lạng Sơn Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe 7 chỗ là Lại Quang Nhân, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.