Thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế

Với 410 đại biểu tán thành, chiếm 86,68% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh-quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027; đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Dự án có quy mô cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Dự kiến giai đoạn 1 (từ 2025-2030) hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027 (từ 2025-2027); hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm (từ 2026-2030). Giai đoạn 2 (từ 2031-2050) hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm.

Đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy tạo động lực và không gian phát triển mới

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy đã được 430 đại biểu tán thành, chiếm 90,91% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Mục tiêu xây dựng tuyến giao thông Đông-Tây hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực và không gian phát triển mới; kết nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Vientiane (Lào) và kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng, liên vùng và quốc tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

Tuyến đường dài khoảng 60 km thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, được đầu tư theo hình thức đầu tư công, chia thành 10 dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác, vận hành.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 648 ha, gồm: đất trồng lúa khoảng 223 ha; đất lâm nghiệp khoảng 368 ha; các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 57 ha.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dự kiến diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 354,36 ha, trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 180 ha. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Chuẩn bị đầu tư dự án năm 2025, thực hiện dự án năm 2026, hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt như không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, các gói thầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu./.

