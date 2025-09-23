Cao tốc Vinh-Thanh Thủy sẽ trình Quốc hội xem xét, đầu tư vào tháng 10

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy, phấn đấu trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương vào kỳ họp tháng 10.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, để xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Theo quyết định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài chính là Chủ tịch hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch. Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường... cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định và hoàn thiện báo cáo để xác định hồ sơ dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy có đủ điều kiện hay chưa, để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On (kết nối vào điểm đầu quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy).

Tổng chiều dài dự án khoảng 60km, đi qua địa phận 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, cao tốc Vinh-Thanh Thủy sẽ có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, riêng đoạn khó khăn vận tốc 60-80km/h.

Dự án sử dụng khoảng 648ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 24.000 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách Nhà nước gồm: tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024, ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất khởi động chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng từ năm 2025; thi công từ năm 2026; cơ bản hoàn thành năm 2028; đưa vào khai thác 2029 và quyết toán năm 2030.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane, nâng cao năng lực vận tải, tốc độ lưu thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công trình còn kết nối các thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo ra nhiều không gian phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo ra nguồn lực từ khai thác quỹ đất, góp phần chuyển dịch mô hình, cơ cấu tăng trưởng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo./.

Nghệ An: Gần 24 nghìn tỷ đồng làm đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy dài 60km Nghệ An phê duyệt dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy tổng chiều dài 60km, tổng vốn gần 24 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029, góp phần kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh.