Công an Gia Lai hoàn thành 87 căn nhà cho người dân vùng lũ

Ngày 12/1, tại phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch cao điểm, thần tốc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 30 ngày triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết và địa hình, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xây dựng 87/87 căn nhà cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai, mưa lũ.

Các công trình được hoàn thành vào ngày 8/1, sớm hơn so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kịp thời đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các tổ công tác và công an 18 xã, phường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các giải pháp thiết thực đã triển khai trong “Chiến dịch Quang Trung,” góp phần nâng cao hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua “Ba nhất.”

Đại tá Ngô Cự Vinh thông tin thêm, ngay từ khi triển khai chiến dịch, Công an tỉnh đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sỹ cùng 150 lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; thành lập 87 tổ công tác trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhân dân tại 18 xã, phường bị sập đổ nhà do bão lũ. Mỗi tổ công tác do lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 123 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung.”

Công an tỉnh cũng trao quà cho 18 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở và trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí, vật tư góp phần giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ./.

Chiến dịch Quang Trung: Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai hoàn thành vào ngày 15/1 Gia Lai đang khẩn trương, thực hiện thần tốc, thần tốc hơn nữa trong việc xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, phấn đấu đến 15/1 sẽ hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà cho người dân.