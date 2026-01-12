Mức phụ cấp chức vụ của lãnh đạo cấp Cục, thanh tra Bộ từ năm 2026

Nghị định 07/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP.

Theo đó, nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các nghị định được sửa đổi, bổ sung.

Chính phủ sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ được áp dụng như sau:

Nghị định cũng bãi bỏ toàn bộ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục và Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ ngày 1/3. Hệ số của các tổ chức này sẽ áp dụng theo khung phụ cấp của Cục thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng bổ sung khoản 9a tại Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Phụ cấp của các chức danh trong Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Nghị định mới cũng sửa đổi phụ cấp của Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ:

Nghị định cũng nêu quy định chuyển tiếp đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số theo quy định nghị định này thì thực hiện theo nguyên tắc tiếp tục thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này hưởng phụ cấp theo quy định của nghị định này.

Nghị định còn quy định nguyên tắc với trường hợp còn trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định./.

