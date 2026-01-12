Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến bỏ 11 tổ hợp xét tuyển năm 2026

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ 11 tổ hợp xét tuyển đã được sử dụng trong năm 2025 đồng thời bổ sung 1 tổ hợp xét tuyển mới.

Cụ thể, các tổ hợp dự kiến bỏ gồm: X05, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, B01, D09. Tổ hợp dự kiến bổ sung là C03. Theo đó, tổng số tổ hợp xét tuyển của trường dự kiến giảm từ 36 tổ hợp (năm 2025) xuống còn 26 tổ hợp.

Đây là thông tin đáng chú ý trong dự thảo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 vừa được trường này công bố.

Cụ thể, theo dự thảo, năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vẫn sử dụng 6 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; xét tuyển kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; xét kết quả thi đánh giá năng lực; sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế; sử dụng phương thức khác: xét tuyển các thí sinh diện hiệp định, diện dự bị đại học, xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, ở phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trường dự kiến điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, mã tổ hợp môn xét kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 dự kiến gồm:

Mùa tuyển sinh năm 2025, đơn vị này sử dụng 36 tổ hợp xét tuyển, gồm:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho hay phương án này đang được trường trình Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét phê duyệt./.

