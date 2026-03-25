Hà Nội nỗ lực sắp xếp, bố trí mạng lưới trường học hợp lý, hiệu quả

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến trong giai đoạn 2026-2027 có thể sẽ sắp xếp lại một số trường học. Giai đoạn 2028-2030, Hà Nội tiếp tục sắp xếp đầu mối quản lý, thành lập mô hình trường học đa cơ sở.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, với các trường trung học phổ thông vẫn giữ nguyên 124 trường do nhu cầu về chỗ học cho học sinh ở Hà Nội có xu hướng tăng. Các trường đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định.

Với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của một số xã, phường.

Nguyên nhân do quy mô trường, lớp và học sinh của các trường quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu; diện tích đất chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp; khoảng cách địa lý quá gần, gây chồng chéo địa bàn. Việc sắp xếp lại cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với đặc thù địa giới hành chính và định hướng phát triển.

Giai đoạn 2028-2030, để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính mà vẫn giữ nguyên số lượng các điểm trường để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh, Hà Nội sẽ đổi mới mô hình quản lý, quản trị nhà trường đối với hệ thống trường mầm non và trường phổ thông.

Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở như trên, Thành phố sẽ triển khai các mô hình quản lý trường nhiều cấp học (trường liên cấp); mô hình “liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã”; giao quyền tự chủ toàn diện; tổ chức thực hiện thí điểm mô hình quản trị mới./.

Bộ GD-ĐT: Không cắt giảm cơ học khi sắp xếp mạng lưới trường học Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị khi sắp xếp cơ sở giáo dục phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh và điều kiện dạy của giáo viên.