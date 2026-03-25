Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân tuyến tuyển sinh đầu cấp linh hoạt

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Theo đó, việc phân tuyến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 tại Thành phố được thực hiện linh hoạt, dựa trên nơi ở hiện nay, nơi hoàn thành bậc học trước đó của học sinh, nhằm bảo đảm học sinh được học gần nơi cư trú, thuận tiện đi lại và phù hợp điều kiện thực tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ phối hợp trong công tác sắp xếp, phân bổ chỗ học cho học sinh phù hợp với thực tế mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh; quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế từ nơi ở đến trường.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng trong sắp xếp chỗ học để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được học gần nhà. Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính sẽ phối hợp điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp.

Công tác đăng ký tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố. Mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, đảm bảo dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Thành phố.

Thành phố chia thành hai nhóm đối tượng tuyển sinh để bố trí chỗ học linh hoạt, phù hợp. Nhóm 1 gồm trẻ có nơi ở hiện nay trên địa bàn, đúng độ tuổi quy định đối với lớp 1 hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn đối với lớp 6.

Nhóm 2 gồm các trường hợp còn lại: Học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh, chị, em ruột đang học tại trường trên địa bàn; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển và các nội dung liên quan; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào ranh giới hành chính, nhằm điều tiết học sinh giữa các khu vực lân cận và tạo điều kiện cho học sinh theo học các chương trình đặc thù như chương trình tích hợp, tăng cường ngoại ngữ.

Đối với tuyển sinh lớp 6, các trường trung học cơ sở thực hiện xét tuyển theo đối tượng đăng ký tuyển sinh. Riêng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa thực hiện kết hợp xét kết quả học tập bậc tiểu học với kỳ khảo sát đánh giá năng lực (do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức).

Các trường trung học cơ sở chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế có thể áp dụng hình thức tương tự nếu có nhu cầu. Học sinh không trúng tuyển vào các trường có khảo sát năng lực vẫn được bảo đảm quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy định chung.

Đối với tuyển sinh lớp 10, Thành phố triển khai hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Hình thức thi tuyển áp dụng đối với các trường trung học phổ thông công lập, với hai giai đoạn tuyển sinh gồm giai đoạn chính thức và tuyển sinh bổ sung.

Bên cạnh các trường tư thục và trường trung học nghề, hình thức xét tuyển được áp dụng đối với ba trường công lập đặc thù gồm Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An), Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở tại địa bàn hoặc tại trường trong năm học 2025-2026.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, các trường trung học cơ sở cần tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện đi lại, phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của Thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện nay theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định (trên 10 km đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước khi sáp nhập; trên 13 km đối với địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi sáp nhập), nhà trường cần làm việc trực tiếp với phụ huynh để tư vấn và thông báo rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình./.

