Đại biểu Lo Thị Bảo Vy: Phía trước không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy (sinh ngày 24/3/2002), Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An) đã trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Nghệ An và trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Cô cũng là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Lo Thị Bảo Vy cho biết cô rất xúc động và tự hào. “Tôi cũng hiểu rằng phía trước không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh nhà đã tin tưởng và bỏ phiếu cho mình,” đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy nói.

Cô Lo Thị Bảo Vy sinh ra và lớn lên tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, nơi đồng bào Ơ Đu sinh sống tập trung với khoảng 700 nhân khẩu. Dân tộc Ơ Đu cũng là một trong những cộng đồng thiểu số ít người nhất Việt Nam.

Bố mẹ làm nông và buôn bán nhỏ để nuôi 4 người con ăn học, là con lớn nhất, Lo Thị Bảo Vy cho hay cô và các em đều rất thương bố mẹ nên luôn nỗ lực học tập. Cả 4 chị em đều lần lượt đỗ vào các trường nội trú ở địa phương và được nhận một phần hỗ trợ của Nhà nước, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Bảo Vy và hai em kế tiếp đều chọn học ngành sư phạm, em út đang học trường trung học phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh.

Cô Lò Thị Bảo Vy (thứ 9 từ phải sang) trong chương trình gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc của Ủy ban Dân tộc năm 2020. (Ảnh: NVCC)

Luôn nỗ lực không ngừng, Bảo Vy từng vinh dự là một trong những gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc nhất toàn quốc được Ủy ban Dân tộc tuyên dương năm 2020.

Trong ngày lễ tốt nghiệp đại học, Bảo Vy đã trân trọng khoác lên người bố, mẹ mình bộ trang phục cử nhân như một lời tri ân sâu sắc.

Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, Lo Thị Bảo Vy còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội như đảm nhận vai trò đại sứ nhân ái của chương trình "Học cùng em," tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ơ Đu, tích cực trong các hoạt động Đoàn.

Chia sẻ về hành trình phía trước khi đã trở thành một đại biểu Quốc hội, Lo Thị Bảo Vy cho biết bản thân sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ là một lợi thế của mình. Tôi luôn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, tôi cũng luôn gần gũi, thực tế, dám hành động, luôn lắng nghe những người xung quanh, đặc biệt là cử tri tỉnh nhà đã tin tưởng mình,” cô Lo Thị Bảo Vy cho hay.

Cô Lo Thị Bảo Vy cùng các em học sinh. (Ảnh: NVCC)

Là một giáo viên, Lo Thị Bảo Vy cho hay cô đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, mong muốn mọi trẻ em đều được học tập an toàn, bình đẳng. Trong đó, vấn đề được đại biểu Quốc hội trẻ chú trọng là cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học của các trường vùng khó, nhất là trong bối cảnh hai năm qua, thiên tai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều trường học vùng cao.

Theo Vy, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đến trường còn nhiều gian nan là những rào cản của giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, các chính sách để bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số cũng được Bảo Vy đặt ở vị trí trọng tâm trong chương trình hành động của mình với vai trò đại biểu Quốc hội.

Theo cô Lo Thị Bảo Vy, việc phát triển giáo dục và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.

Cơ cấu 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI Đại biểu nữ là 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (tỷ lệ 15,2%); đại biểu ngoài Đảng là 18 người (tỷ lệ 3,6%); đại biểu độ tuổi dưới 40 tuổi là 33 người (tỷ lệ 6,6%).