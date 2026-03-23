Tỷ lệ ĐBQH dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội khóa XVI có trình độ trên đại học đạt 83,6%, cao hơn so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (tỷ lệ 78,55%)./.

