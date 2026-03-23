Ông Lê Văn Lương được giới thiệu tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Trung ương.

Các hội nghị được triển khai trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo phương án nhân sự và tổ chức lấy ý kiến giới thiệu. Kết quả, 98/98 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trình kết quả để xem xét, biểu quyết theo thẩm quyền.

Kết quả, 47/47 đại biểu có mặt tiếp tục bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%, thống nhất giới thiệu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê tại xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình; có trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học, cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Ông trưởng thành từ ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý ở cấp tỉnh như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 11/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên./.

