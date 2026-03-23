Tổ chức bầu cử bài bản, thành công toàn diện - kinh nghiệm từ Hưng Yên

Ngày 23/3, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công toàn diện, không chỉ ở kết quả cuối cùng mà quan trọng hơn còn ở cách thức tổ chức bài bản, chặt chẽ, đúng quy định và sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần tham gia tích cực của cử tri và nhân dân.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời cho thấy sự trưởng thành, chủ động và ngày càng chuyên nghiệp trong công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để các cơ quan dân cử khóa mới sớm ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới...

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên, từ tháng 6/2025 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã ban hành trên 7.000 văn bản để tổ chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc triển khai công tác bầu cử tại tỉnh được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, đồng bộ; kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật bầu cử.

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày 21/11/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1921/QĐ-UBND thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm 37 thành viên. Ủy ban bầu cử tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Bầu cử...

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh chú trọng khâu kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, nghiệp vụ công tác bầu cử cho các địa phương.

Các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 51 cuộc kiểm tra nhằm hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngoài chương trình tập huấn của Trung ương, Ủy ban bầu cử tỉnh giao Sở Nội vụ tổ chức 27 hội nghị tập huấn trực tiếp về nghiệp vụ công tác bầu cử cho 8.373 đại biểu.

Đồng thời, Sở Nội vụ cử báo cáo viên hỗ trợ khoảng 40 lớp tập huấn tại cấp xã, với khoảng 13.000 thành viên các ban và tổ bầu cử tham gia.

Các lớp tập huấn được triển khai theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”, bảo đảm sát thực tiễn. Hưng Yên cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình khai mạc và bỏ phiếu tại tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn, qua đó rút kinh nghiệm trước khi tổ chức chính thức vào ngày 15/3/2026.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 2.451 tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu) với 2.413.921 cử tri. Đúng 6 giờ 45 phút ngày 15/3/2026 tất cả 2.451 tổ bầu cử đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri trên địa bàn tỉnh đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.

Quy trình bầu cử diễn ra nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, cuộc bầu cử thực hiện liên tục cho đến khi kết thúc bầu cử.

Đến 19 giờ ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh có 2.449/2.451 tổ đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định.

Đến 20 giờ cùng ngày, có hai tổ bầu cử (thuộc xã Phụng Công) đã thực hiện việc niêm phong hòm phiếu đúng thời gian theo quy định.

Số cử tri đi bỏ phiếu là 2.403.393, đạt 99,56%; trong đó cao nhất là xã Tây Thái Ninh đạt 100%, xã Nguyễn Văn Linh đạt 99,98%; thấp nhất là xã Đông Thụy Anh đạt 97,72%; đáng chú ý có 1.450/2.451 khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu đạt 100%.

Cử tri của tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo đúng số lượng, thành phần và đã bầu 2.244 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã (số đại biểu được ấn định là 2.247 đại biểu), thiếu ba đại biểu tại ba xã...

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh vụ việc phức tạp./.

