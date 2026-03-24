Người đại biểu dân cử: Hiểu, giải quyết vấn đề, phát triển địa phương

Từ kinh nghiệm và thực tiễn công tác, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Khánh Hòa thể hiện rõ quyết tâm đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Với tinh thần gần dân, hiểu dân, mỗi đại biểu dân cử góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển, thúc đẩy Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Gần dân, sát dân

Thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang có nhiều khu vực dân cư từng ngập sâu trong “cơn đại hồng thủy” cuối năm 2025. Chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai các chính sách như: hỗ trợ sửa nhà cửa; hỗ trợ kinh phí mua sách vở, quần áo cho học sinh; vay vốn ưu đãi để tái sản xuất,… Nhờ đó, người dân địa phương khôi phục sản xuất, dần ổn định đời sống. Từ những chính sách sát, đúng với thực tiễn đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với sự điều hành hiệu quả của chính quyền cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Thinh (thôn Võ Cang) cho rằng, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân. Theo ông, khi người dân lựa chọn được những đại biểu gần dân và hiểu dân thì niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ được củng cố, lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ nhận được sự đồng thuận cao.

Có thể thấy, niềm tin của nhân dân không phải là điều trừu tượng mà được vun đắp từ chính những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Khi mỗi chính sách được ban hành đều bám sát thực tiễn, “đúng” và “trúng” sẽ tạo sự đồng thuận xã hội.

Lần đầu tiên trong vai trò là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tây Nha Trang, ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho rằng người đại biểu dân cử phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh 4 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, nhận thức rõ để củng cố và lan tỏa niềm tin của nhân dân, điều quan trọng nhất là mỗi chủ trương, chính sách phải lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đại biểu dân cử ngoài việc làm tốt vai trò quyết định các vấn đề quan trọng còn phải theo dõi, giám sát quá trình triển khai chính sách ở cơ sở để kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

Theo ông Đoàn Minh Long, công tác thông tin, tuyên truyền cũng giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Khi các chủ trương, chính sách được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời, người dân sẽ hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện. Ngược lại, nếu thông tin thiếu minh bạch, không sát thực tiễn sẽ dễ làm giảm niềm tin, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, vai trò của đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng. Họ vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tham gia quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn. Mỗi ý kiến phát biểu tại nghị trường, mỗi kiến nghị gửi đến cơ quan có thẩm quyền đều cần xuất phát từ hơi thở cuộc sống, thực tiễn sinh động của cơ sở.

Thể chế gắn với thực tiễn

Đại hội XIV của Đảng đã xác định phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới… Vì vậy, các đại biểu Quốc hội cần chủ động nhận diện và kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế trên nhiều lĩnh vực. Việc hoàn thiện thể chế ngày càng cần gắn chặt với thực tiễn phát triển địa phương.

Tuyến đường 16 Tháng 4, phường Phan Rang (Khánh Hòa) trang hoàng rực rỡ cờ và panô tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội thể hiện quyết tâm chủ động tham gia thực hiện chức năng giám sát tối cao của Quốc hội; tăng cường giám sát công tác thi hành pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm; khắc phục tình trạng “Luật thì đúng mà làm thì khó,” “trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng,” “quyết sách đúng nhưng thực thi chậm” gây lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Việc hoàn thiện thể chế trong giai đoạn hiện nay không còn là câu chuyện ở tầm vĩ mô, mà ngày càng gắn chặt với thực tiễn phát triển của từng địa phương. Khánh Hòa đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về "xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045." Vì thế, vai trò của đại biểu Quốc hội càng trở nên quan trọng khi kiến tạo thể chế, chính sách.

Là địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế biển, quốc phòng-an ninh, Khánh Hòa đòi hỏi những cơ chế, chính sách đủ mạnh và linh hoạt để tạo dư địa phát triển mới. Các đại biểu khi tham gia thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cần đề xuất những giải pháp phù hợp. Các chính sách này phải vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (khóa XV) nhấn mạnh, mỗi đại biểu Quốc hội cần thực sự là người “hiểu địa phương mình, nghĩ ở tầm quốc gia, hành động vì lợi ích lâu dài.”

Khi tiếng nói của địa phương được phản ánh đầy đủ, có chiều sâu và trách nhiệm tại nghị trường Quốc hội, thể chế được ban hành sẽ sát thực tiễn hơn; qua đó tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Khánh Hòa bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Hoàn thiện thể chế không dừng lại ở khâu ban hành mà phải được thể hiện ở hiệu quả thực thi. Do đó, đại biểu Quốc hội cần tăng cường giám sát, theo dõi sát quá trình triển khai các luật, nghị quyết, chính sách trên địa bàn; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để kiến nghị điều chỉnh, bảo đảm các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống./.

