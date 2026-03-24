'Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Trong hai ngày 23-24/3, Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam tiến hành rất nhiều các cuộc hội đàm, cuộc gặp làm việc quan trọng cấp cao. Kết quả ban đầu đã thu hút được chú ý và sự đánh giá cao của dư luận cũng như giới chức Nga.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Ilyichev Vladimir Evgenievich nhận định chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mở ra các cơ hội bảo đảm cơ sở hạ tầng vững mạnh cho sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định của đất nước Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich khẳng định các chuyến thăm cấp nhà nước thường xuyên và việc trao đổi các đoàn chính phủ giữa hai nước chắc chắn không chỉ thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước mà còn cả lợi ích kinh tế đáng kể và tiềm năng hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ kinh tế-thương mại tin cậy giữa hai nước không bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế liên tục thay đổi trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy và phía Nga đánh giá cao mối quan hệ bền chặt và lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Một ví dụ về sự hợp tác thành công như vậy là Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - nơi các chuyên gia Nga và các công nhân dầu khí Việt Nam có trình độ cao được đào tạo tại Nga đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm. Tính chất dài hạn, phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn cho thấy đối tác đã chứng minh được năng lực.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ilyichev Vladimir Evgenievich. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Evgenievich, chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Liên bang Nga vào tháng 5 năm ngoái chắc chắn đã tạo thêm động lực cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Và thực tế năm 2025 đã rất thành công trên nhiều lĩnh vực hợp tác song phương.

Ông viện dẫn cả xuất khẩu của Nga sang Việt Nam và nhập khẩu của Việt Nam sang Nga đều tăng. Năm 2025, xuất khẩu phân bón phức hợp và thịt lợn của Nga sang Việt Nam đạt kỷ lục, Việt Nam bắt đầu nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Hàng hóa Nga ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam thông qua chuỗi siêu thị lớn như WinMart.

Bên cạnh đó, Nga cũng cần cân đối lại cán cân thương mại với Việt Nam, mở rộng các nhóm sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới cho Việt Nam. Hai bên đang cải thiện hệ thống thanh toán. Các ngân hàng Nga đã triển khai thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cũng lưu ý để hỗ trợ tốc độ tăng trưởng thương mại cao, các tuyến đường biển và đường sắt giữa Nga và Việt Nam được mở rộng.

Ví dụ, Tập đoàn Vận tải FESCO của Nga đã khai trương tuyến đường biển từ cảng Thành phố Hồ Chí Minh đến cảng St. Petersburg, cũng như dịch vụ đường sắt vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Nga. Bên cạnh đó, một gói văn kiện liên chính phủ đã được ký kết để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp và hạt nhân.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich đặc biệt lưu ý trong thời gian gần đây, phía Nga ghi nhận sự quan tâm lớn của người dân đối với văn hóa và du lịch Việt Nam. Ví dụ, tháng Tám năm ngoái, lễ hội "Ngày Việt Nam" tại Moskva đã thu hút khoảng 1 triệu lượt người tham dự. Năm ngoái các hãng hàng không Nga đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bay đến Việt Nam, tăng tần suất và mở mới nhiều đường bay thẳng. Lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nga cũng tăng. Đây là kết quả của những nỗ lực có hệ thống nhằm quảng bá Nga như một điểm đến du lịch hấp dẫn, việc đơn giản hóa các thủ tục thị thực, mở rộng chương trình bay và sự quan tâm ngày càng tăng của người dân Việt Nam đối với đất nước Nga.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Nga.

Đánh giá các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Nga và Việt Nam, Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich chỉ ra lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng. Phía Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu lương thực và phân bón sang Việt Nam, cũng như mở rộng nguồn năng lượng (than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng) và công nghệ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông tin rằng việc hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam và việc tập đoàn Novatek tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở để Việt Nam có thể có được cơ sở hạ tầng năng lượng vững mạnh và sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định.

Về các tiềm năng hợp tác tới đây, Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich chỉ ra lĩnh vực vận tải. Các công ty logistics của Nga đã thiết lập các trung tâm khu vực tại Việt Nam để thu gom hàng hóa từ hầu hết các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong môi trường biến động hiện nay, phát triển hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ đám mây, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, số hóa dịch vụ nhà nước và lĩnh vực "thành phố thông minh và an toàn" đang trở nên có tầm quan trọng chiến lược. Việt Nam rất coi trọng khái niệm chủ quyền công nghệ và đang tích cực theo đuổi các quan hệ đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Tháng 11/2025, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội (UET-VNU) đã gia nhập Liên minh Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế trong hội nghị Hành trình Trí tuệ Nhân tạo được tổ chức tại Moskva hồi năm 2025. Công nghệ nhận dạng của Nga đã được sử dụng trên các tuyến đường ở Việt Nam. Việc duy trì và phát triển hợp tác này là rất quan trọng.

Nền kinh tế sáng tạo có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác mới đầy triển vọng giữa Nga và Việt Nam, bởi lĩnh vực này bao gồm việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm dựa trên trí tuệ, sự sáng tạo và đổi mới và bao gồm các ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng từ công nghệ thông tin và điện ảnh đến thời trang và thiết kế.

Theo Thứ trưởng Nga, hợp tác trong giáo dục, đào tạo giữa hai nước rất khởi sắc trong năm qua. Các chương trình liên kết, trao đổi học thuật và các hình thức linh hoạt và tương tác hơn.

Ví dụ, Học viện Ngoại thương Toàn Nga thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga thường xuyên tổ chức các cuộc thi đàm phán quốc tế về chủ đề ngoại thương với các trường đại học chuyên ngành hàng đầu từ các đối tác thương mại chủ chốt. Bằng cách đào tạo sinh viên cách giao tiếp, hiểu và đàm phán hiệu quả với các đối tác nước ngoài, Học viện đặt mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa hai nước.

Năm 2026 được xác định là “Năm chéo về khoa học và giáo dục Nga-Việt Nam,” Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich tin tưởng rằng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp tri thức chuyên sâu sẽ mở rộng và được làm sâu sắc thêm và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, điều đặc biệt cần thiết trong bối cảnh các kế hoạch triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Ông nhấn mạnh đây là những định hướng tích cực đang mở ra cho quan hệ hai nước, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao, thực chất và tin cậy./.

