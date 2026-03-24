Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những con số đáng chú ý

Thông tin về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, cả nước đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

Cơ cấu đại biểu tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện, trong đó đại biểu nữ 758 người, chiếm 29,7%, cao hơn 0,7% so với nhiệm kỳ trước. Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 184 người, đạt 7,21%.

Đại biểu dân tộc thiểu số có 413 người, đạt 16,18%. Đại biểu ngoài Đảng 105 người, đạt 4,11%. Đại biểu tái cử có 1.307 người, đạt 51,21%.

Về trình độ, tỷ lệ đại biểu có trình độ trên đại học đạt 75,59%, tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước (cao hơn 17,27%); đại học chiếm 25,78%, dưới đại học 5,25%. Số người tự ứng cử trúng cử là 2 người, chiếm 0,08%.

“Nhìn chung, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ này bảo đảm cơ cấu hợp lý, đồng thời chất lượng, trình độ chuyên môn được nâng lên rõ rệt”, bà Tạ Thị Yên thông tin.

Đối với bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, theo báo cáo sơ bộ, cả nước bầu được 72.437 đại biểu.

Theo bà Tạ Thị Yên, cơ cấu đại biểu tiếp tục được cải thiện với tỷ lệ nữ 31,55% (22.853 người); đại biểu trẻ 19,64% (14.224 người); dân tộc thiểu số 20,41% (14.788 người); ngoài Đảng 5,98% (4.333 người); tái cử 51,76% (37.496 người).

Về trình độ, đại biểu có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số (trên 85%), trong đó trên đại học 26,13%, đại học 59,17%; dưới đại học 14,77%. Số người tự ứng cử trúng cử là 85 người (0,12%).

Kết quả cho thấy đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi và từng bước được nâng cao về chất lượng.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bầu cử sớm.

Tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,87%; có 8 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Không khí bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi, dân chủ, an toàn, đúng quy định; cử tri tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận xã hội, kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ phát huy được năng lực, trách nhiệm, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; không phát sinh tình huống phức tạp.

Trong ngày bầu cử, có 129 xã, phường tại 27 tỉnh, thành phố bầu thiếu 160 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Tuy nhiên, chỉ có 3 đơn vị bầu cử tại Bắc Ninh, Gia Lai và Lâm Đồng phải tổ chức bầu thêm do chưa bảo đảm cơ cấu và chưa đủ 2/3 số đại biểu theo quy định./.

