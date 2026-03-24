Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3, giờ địa phương, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernychenko; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam và Liên bang Nga; đặc biệt có sự hiện diện của 220 đại biểu đến từ 120 doanh nghiệp lớn tiêu biểu của Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và Liên bang Nga; tiềm năng, thế mạnh hợp tác, đầu tư của mỗi nước; các chương trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam và Nga.

Các đại biểu cũng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong hợp tác, đầu tư, kinh doanh ở mỗi nước; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xây dựng, bất động sản…

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernychenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Nga coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng cũng như chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko cho biết Nga có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng (dầu khí, than), sản phẩm nông nghiệp (thịt, lúa mỳ, phân bón), giao thông (hàng không, đường biển, đường sắt), du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên.

Đặc biệt, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng.

Cho rằng dư địa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernychenko mong tại diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi, kết nối cơ hội, tìm hiểu đầu tư, góp phần củng cố, phát triển nền kinh tế hai đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế toàn thế giới. Do đó hai nước cần “đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin” và “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể."

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điểm lại quá trình quan hệ thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga suốt hơn 75 năm qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết hợp tác 2 nước là không có rào cản, không có giới hạn. Trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại hai nước thời gian qua liên tục phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD.

Nga hiện có 199 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam có 16 dự án tại Nga với tổng số vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD.

Cho rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao và còn rất nhiều dư địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, Thủ tướng có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga và thăm, làm việc với nhiều cơ sở kinh tế, xã hội của Nga, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên bang Nga, trong đó đưa quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, với các dự án cụ thể.

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Trước khó khăn chung của kinh tế thế giới, Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn, an ninh, an dân.

Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả cao.

Cho biết Việt Nam đã có các Nghị quyết chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên mà Nga đang có thế mạnh như: dầu khí, điện hạt nhân, năng lượng sạch; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các ngành có tính chất nền tảng như y tế, giáo dục, đào tạo; hạ tầng bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng xanh, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế, giáo dục…, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, trên tinh thần 3 cùng: “cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng làm, cùng hưởng; cùng chiến thắng, cùng phát triển."

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga, thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác đầu tư cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga lên tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn và góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga, doanh nghiệp hai nước đã trao 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: dầu khí, vận tải biển, đường sắt, logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, ngày 23/3, cũng tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn TH về Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Liên bang Nga.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, cho biết Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Liên bang Nga được triển khai từ năm 2018 gồm việc đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa và nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Moskva và tỉnh Kaluga. Dự án được Chính phủ hai nước quan tâm, tạo điều kiện.

Đến nay, tại tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH đã phát triển đàn bò sữa lên 3.300 con. Nhà máy sữa tại Khu công nghiệp Kaluga giai đoạn 1 đã khánh thành vào ngày 11/5/2025, với công suất chế biến giai đoạn 1: 500 tấn/ngày.

Ngoài ra, tại tỉnh Moskva, Tập đoàn cũng phát triển gần 2.800 bò sữa; tại tỉnh Prymorsky - vùng Viễn Đông đang triển khai khai hoang 13.000 ha đất để trồng cỏ chăn nuôi bò, dự kiến sẽ nuôi 12.000 bò sữa và xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao những thành công bước đầu của Tập đoàn TH đầu tư sang Nga; mong dự án này sẽ trở thành “ngọn hải đăng” cho đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài nói chung và tại Nga nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu nông nghiệp.

Cho rằng dự án của Tập đoàn TH thành công tại Nga góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẵn sàng tạo điều kiện và có tiếng nói để phía Nga tạo điều kiện cho dự án phát triển thuận lợi, phù hợp với chiến lược phát triển và pháp luật của mỗi nước, để từ thành công này nhân rộng, triển khai tại nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn TH tiếp tục thực hiện và nghiên cứu mở rộng dự án theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao; xây dựng thương hiệu TH, cũng như khẳng định uy tín của doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm Việt Nam trên đất nước Nga và vươn tầm thế giới./.

