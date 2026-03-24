Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền

Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành,… kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện báo cáo với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rành mạch, phân công công việc cụ thể, chính xác để triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo sự phân công ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; tăng cường đầu tư nhân lực, công nghệ cho công tác phòng chống rửa tiền; nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật để đồng bộ với các kết luận của cấp có thẩm quyền;…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ ngành nỗ lực, thực hiện đúng nhiệm vụ theo kế hoạch, phù hợp quy định pháp luật quốc gia và thông lệ quốc tế; tập trung tài liệu, dữ liệu, báo cáo rõ ràng, mạch lạc… thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống rửa tiền./.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.