Đồng USD chững đà tăng giữa áp lực chính sách và rủi ro địa chính trị

Thị trường ngoại hối quốc tế trong phiên giao dịch sáng ngày 25/3 ghi nhận trạng thái tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Đồng USD có dấu hiệu chững đà tăng, trong khi tỷ giá của các đồng tiền chủ chốt khác ít biến động, giữa bối cảnh xuất hiện những tín hiệu mới về nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Trong phiên sáng nay trên thị trường châu Á, đồng euro nhích nhẹ 0,1% lên mức 1,1619 USD/euro, trong khi đồng bảng Anh (GBP) cũng tăng 0,1% đạt 1,3428 USD/GBP.

Sự ổn định này trái ngược hoàn toàn với những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán và sự sụt giảm của giá dầu thô, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang đạt được tiến triển trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd, nhận định: "Đối với những nhà đầu tư liên tục phản ứng theo từng dòng tiêu đề về đối thoại giữa Mỹ và các đồng minh với Iran, một cảm giác mệt mỏi đang bắt đầu xâm chiếm."

Mặc dù đồng USD thường được coi là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng các chiến lược gia tại Barclays Plc gọi đà tăng hiện nay của đồng bạc xanh là một "chiến thắng đắng cay."

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28/2, chỉ số đồng USD (DXY) đã tăng gần 2% nhưng mức lợi nhuận đạt được vẫn thấp hơn kỳ vọng, nếu so sánh với chênh lệch lãi suất thực tế giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn.

Barclays chỉ ra rằng "phí rủi ro" của đồng USD đang bị kìm hãm bởi những phát ngôn bất ngờ từ Nhà Trắng. Các nhà đầu tư nắm giữ USD đang phải đối mặt với rủi ro khó dự báo từ các thông điệp trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump - những sự kiện có thể gây tác động tức thì và đáng kể đến lợi nhuận của đồng bạc xanh.

Tại Mỹ, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Michael Barr cho rằng cơ quan này có thể cần duy trì lãi suất ổn định "trong một thời gian" trước khi xem xét các đợt cắt giảm tiếp theo, do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và những rủi ro từ Trung Đông.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách đang tăng mạnh. Thị trường hiện cho rằng có 30,2% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 tới, tăng vọt so với mức 8,2% của ngày hôm trước.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 5 điểm cơ bản xuống mức 4,338% sau một tuần đầy biến động. Các nhà phân tích tại Westpac nhận định, giá dầu cao đang củng cố dự báo về áp lực lạm phát và các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong tương lai.

Trên các thị trường ngoại hối khác, đồng yen của Nhật Bản ổn định ở mức 158,645 yen/USD sau khi biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy nhu cầu tiếp tục tăng lãi suất. Trên thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin tăng 1,2% lên mức 70.910 USD/BTC trong khi đồng ether tăng 0,8% đạt 2.164 USD/ETH./.

