Cuba cho phép 10 công ty dùng tiền điện tử trong thanh toán quốc tế

Ngày 24/3, Ngân hàng trung ương Cuba (BCC) thông báo đã cho phép một nhóm gồm 10 công ty trong nước bắt đầu sử dụng tiền điện tử trong các khoản thanh toán quốc tế, trong bối cảnh đảo quốc Caribe đang đối mặt với các hạn chế tài chính.

BCC cho biết động thái chưa từng có trong “lịch sử tài chính” của Cuba này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc tế, đồng thời mở ra không gian cho đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MyPimes).

Theo truyền thông địa phương, nhóm các công ty nói trên bao gồm: Dofleini (chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin); La Calesa Real và El Asadito (ẩm thực); La Meknica (vận tải); Ingenius Tecnologías (giải pháp công nghệ thông tin); Dasqom Surl (lập trình máy tính); Pasarela Digital Surl (giải pháp kỹ thuật số); Cema Soltec (công nghệ thông tin); Ara (dịch vụ công nghệ thông tin) và công ty liên doanh Productos Sanitarios SA Prosa (công nghiệp nhẹ).

Các công ty này được cấp giấy phép 1 năm kèm theo một số điều kiện nhất định. Giấy phép có thể được gia hạn theo yêu cầu./.

