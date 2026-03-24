Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 10.469 tỷ đồng và trên 2.815 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025 được Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng ý chuyển sang năm 2026.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh đã phân bổ chi tiết để triển khai các dự án trên 9.387 tỷ đồng, đạt hơn 89%; số vốn còn lại chưa giao chi tiết là hơn 1.081 tỷ đồng. Đến hết tháng 2/2026, đã giải ngân 415,749 tỷ đồng, đạt hơn 4% kế hoạch.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong bối cảnh hiện nay, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng… Do đó, ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành, đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đặc biệt, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư; rà soát, đề xuất điều chỉnh vốn đối với dự án chậm giải ngân, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Tài chính tập trung đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; định kỳ tổng hợp, báo cáo danh sách dự án, chủ đầu tư giải ngân thấp để tham mưu xử lý trách nhiệm theo quy định; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chuyển nguồn vốn theo quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án được giao; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện; chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn./.