Từ ngày 1/4/2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với căn cước công dân theo Thông tư 30/2025, chính thức chấm dứt dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản.

Bản tin 60s ngày 20/3/2026 gồm những nội dung sau:

Chủ tài khoản ngân hàng sẽ không thể dùng nickname kể từ ngày 1/4.

Giá vàng bạc tiếp tục “tụt dốc” không phanh.

Hà Nội bắt buộc triển khai xe buýt điện trong vành đai 1 từ ngày 1/7.

Việt Nam đứng thứ mấy trong các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?

Cháy quán cafe rộng hàng trăm mét ở phố Định Công Hạ, Hà Nội.

Ông Trump yêu cầu Israel dừng việc đánh phá các mỏ khí đốt Iran.

Iran dồn dập khai hỏa sau khi bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ.

Nga sẵn sàng bắt tay Trung Quốc để giải quyết dứt điểm xung đột tại Iran./.