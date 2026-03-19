Xung đột tại Trung Đông: Nhiều ngân hàng trung ương "nín thở" giữ lãi suất

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới ngày 19/3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát gia tăng và triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu, làm gia tăng nguy cơ “đình lạm” tại một số nền kinh tế.

Tại Anh, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75% sau cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC).

Theo phóng viên TTXVN tại London, quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng áp lực lạm phát tại Anh trong khi tăng trưởng kinh tế của nước này có dấu hiệu chững lại.

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tháng 1/2026 không tăng trưởng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 5,2% - cao nhất trong 5 năm.

Các chuyên gia cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể đẩy lạm phát tăng và làm suy yếu thị trường lao động, trong khi các biện pháp hỗ trợ hiện nay có thể chưa đủ để bù đắp tác động từ giá năng lượng leo thang.

Tương tự, ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%, đồng thời nhận định triển vọng kinh tế “rất bất định” do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Riksbank đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển trong năm 2026 xuống còn 2,5% so với dự báo trước đó là 2,9%, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông có thể tác động đến lạm phát ở mức vừa phải, cũng như ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của nền kinh tế đất nước.

Trong khi đó, tại châu Á, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cũng giữ nguyên lãi suất, cho rằng cần thêm thời gian đánh giá tác động của diễn biến tại Trung Đông đối với nền kinh tế.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài 2 ngày, BoJ thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75%. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp BoJ không thay đổi lãi suất, sau lần tăng lãi suất tháng 12/2025.

Giới chức BoJ cảnh báo giá năng lượng tăng có thể gây áp lực lên lạm phát, nhưng việc thắt chặt chính sách quá sớm cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Thống đốc BoJ, ông Kazuo Ueda cho rằng cần có thêm thời gian để đánh giá tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với nền kinh tế nước này.

Trước đó, ngày 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương) đã quyết định giữ nguyên lãi suất như dự kiến, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát dai dẳng, nhu cầu lao động yếu và triển vọng tăng trưởng không chắc chắn do xung đột ở Trung Đông./.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước “phép thử” Trung Đông Trong tuần tới (từ ngày 16-20/3), hàng loạt ngân hàng trung ương từ Mỹ, châu Âu cho tới Nhật Bản, Indonesia đều sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách quan trọng.