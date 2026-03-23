Lãi suất ngân hàng ngày 23/3: Các ngân hàng có lãi suất trên 6,5%

Bên cạnh các gói lãi suất đặc biệt, hiện nhiều ngân hàng cũng đang niêm yết mức lãi suất trên 6,5%/năm đối với các kỳ hạn dài mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,6%/năm và 6,7%/năm lần lượt đối với các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng.

Cake by VPBank niêm yết lãi suất 7,7%năm đối với kỳ hạn 6-9 tháng và 7,9%/năm cho các kỳ hạn từ 10-36 tháng.

Bac A Bank niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm cho các kỳ hạn 13-15 tháng và 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

VIB áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; PVcomBank áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 15-36 tháng.

PGBank áp dụng lãi suất 7,1%/năm kỳ hạn 6-9 tháng; kỳ hạn 12-13 tháng là 7,2%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng là 6,8%/năm.

MBV áp dụng lãi suất 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng; 7,2%/năm đối với kỳ hạn 12-36 tháng; MB áp dụng lãi suất 6,6% đối với kỳ hạn 24 tháng; SHB áp dụng lãi suất 6,6% cho các kỳ hạn từ 15-24 tháng.

BVBank áp dụng lãi suất 6,6%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,9%/năm kỳ hạn 15 tháng; 7%/năm và 7,1%/năm kỳ hạn 18 và 24 tháng.

VietBank áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm đối với kỳ hạn 16-17 tháng; hiện mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của VietBank là 6,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 18-36 tháng.

NCB áp dụng lãi suất 6,6%/năm kỳ hạn 12-13 tháng; 6,7%/năm kỳ hạn 15 tháng; 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng; 6,9%/năm kỳ hạn 24-60 tháng./.

