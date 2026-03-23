Cận cảnh Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam rộn ràng bên dòng Thu Bồn

Phóng sự ghi lại không khí rộn rã tại Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam thuộc Hội An, Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ tôn vinh loại nông sản 400 năm tuổi mà còn mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo.

Trong hai ngày 21 và 22/3, vùng bãi bồi ven sông Thu Bồn thuộc phường Hội An, thành phố Đà Nẵng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với sự kiện Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam.

Qua ống kính phóng sự, độc giả sẽ được hòa mình vào không khí vui tươi của của lễ hội, nơi tôn vinh những giá trị nông nghiệp truyền thống đã tồn tại suốt 400 năm qua.

Bắp nếp Cẩm Nam từ lâu đã nức tiếng gần xa nhờ hương vị dẻo thơm, ngọt thanh đặc trưng, được bồi đắp từ lớp phù sa màu mỡ của dòng Thu Bồn. Đến với ngày hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bãi bắp xanh mướt mà còn có cơ hội trực tiếp xuống đồng trải nghiệm thu hoạch nông sản cùng bà con nông dân. Từ những trái bắp luộc, bắp nướng dân dã cho đến các món ăn sáng tạo như chả bắp, rượu bắp đều được tái hiện sinh động, mang đến những trải nghiệm khó quên./.