Đến Trà Quế, du khách quốc tế hào hứng trồng rau tại làng du lịch tốt nhất thế giới

Lễ hội Cầu Bông tại làng rau Trà Quế thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, không chỉ là nghi thức cầu mưa thuận gió hòa của cư dân bản địa mà còn trở thành thỏi nam châm thu hút khách quốc tế . Lễ hội được tổ chức thường niên vào ngày mồng 7 Tết âm lịch hàng năm, trong đó, phần hội luôn là điểm nhấn của lễ hội cầu bông, thu hút rất đông người dân và du khách tham gia hóa thân thành nông dân thực thụ.

Ông Craig Hilts, một du khách đến từ Canada, hào hứng chia sẻ rằng việc theo dõi và trực tiếp tham gia các hoạt động này mang lại trải nghiệm vô cùng lôi cuốn, giúp ông cảm nhận rõ tinh thần của người Việt Nam . Trải nghiệm lấm lem bùn đất giúp du khách quốc tế cảm thấy được kết nối sâu sắc hơn với con người và thiên nhiên .

Sự sáng tạo trong việc đưa du khách hòa mình vào đời sống nông nghiệp đã giúp Trà Quế ghi điểm mạnh mẽ . Đây cũng là minh chứng cho sức hút của Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024, nơi di sản được bảo tồn và phát huy thành những sản phẩm du lịch mang giá trị toàn cầu ./.