Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về chợ Viềng (Ninh Bình), tạo nên không khí nhộn nhịp kéo dài suốt đêm.

Bản tin 60s ngày 24/2/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chợ Viềng họp phiên đầu xuân, hàng vạn người thành kính dâng hương tại Phủ Dầy.

Giá vàng trong nước neo cao, SJC tiến sát 185 triệu đồng mỗi lượng.

Miền Bắc bước vào đợt mưa mới khi nào?

Bắt giam đối tượng kéo kính ôtô làm kẹt tay, kéo lê CSGT tại Tuyên Quang.

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đêm mùng 7 Tết.

Venezuela kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro, thúc đẩy đối thoại ngoại giao.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ giành thắng lợi nếu xảy ra xung đột với Iran.

Thái Lan - Campuchia bất đồng về vụ bắt tàu cá trên Vịnh Thái Lan./.