Du lịch
Điểm đến Lễ hội Khách sạn/Resort Tour mới

Chợ Viềng họp phiên đầu xuân, hàng vạn người thành kính dâng hương tại Phủ Dầy

Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về chợ Viềng (Ninh Bình), tạo nên không khí nhộn nhịp kéo dài suốt đêm.

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 60s ngày 24/2/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chợ Viềng họp phiên đầu xuân, hàng vạn người thành kính dâng hương tại Phủ Dầy.

Giá vàng trong nước neo cao, SJC tiến sát 185 triệu đồng mỗi lượng.

Miền Bắc bước vào đợt mưa mới khi nào?

Bắt giam đối tượng kéo kính ôtô làm kẹt tay, kéo lê CSGT tại Tuyên Quang.

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đêm mùng 7 Tết.

Venezuela kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro, thúc đẩy đối thoại ngoại giao.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ giành thắng lợi nếu xảy ra xung đột với Iran.

Thái Lan - Campuchia bất đồng về vụ bắt tàu cá trên Vịnh Thái Lan./.

(Vietnam+)
#Lễ hội chợ Viềng đầu xuân #Phong tục dâng hương tại Phủ Dầy #Tình hình giá vàng trong nước #Thời tiết miền Bắc mùa mưa #An ninh giao thông và tai nạn #Quan hệ ngoại giao Venezuela-Mỹ #Chính sách đối ngoại Mỹ-Iran #Tranh chấp vùng biển Thái Lan - Campuchia