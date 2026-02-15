Lào Cai: Phát huy giá trị Lễ cấp sắc 12 đèn gắn với du lịch tâm linh

Với người Dao, Lễ cấp sắc 12 đèn là bước ngoặt lớn nhất đời người, đánh dấu sự trưởng thành và thể hiện trách nhiệm của bản thân với tổ tiên.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững là chủ trương xuyên suốt của tỉnh Lào Cai. Ở những xã vừa sáp nhập, việc đánh thức các giá trị văn hóa bản địa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo ra tài nguyên du lịch độc đáo.

Tại xã Xuân Ái, nơi lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao Đỏ đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong dịp Tết đến Xuân về.

Không chỉ là hình thức, mỗi chi tiết trong lễ hội đều mang giá trị giáo dục đạo đức sâu sắc. Qua các nghi lễ như dâng hương, múa rùa, nhảy lửa, người được cấp sắc được rèn luyện về đạo đức, lối sống chuẩn mực với dòng họ và cộng đồng.

Lễ cấp sắc lần này quy tụ 37 cặp vợ chồng, không chỉ thắt chặt tình cảm gia đình mà còn thu hút đông đảo du khách quan tâm, là dịp quảng bá bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương./.