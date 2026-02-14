Du lịch

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Bính Ngọ 2026

Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy” được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310m.

Thu Hiền
Không gian nghệ thuật được thiết kế xuyên suốt với hơn 30 mô hình đại cảnh, tiểu cảnh, sử dụng hơn 50.000 giỏ hoa tươi từ các làng hoa trong và ngoài thành phố. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Tối 14/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy.” Đây là sự kiện văn hóa tiêu biểu nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân địa phương và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đường hoa năm nay được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310m. Không gian nghệ thuật được thiết kế xuyên suốt với hơn 30 mô hình đại cảnh, tiểu cảnh và sử dụng hơn 50.000 giỏ hoa tươi các loại từ các làng hoa trong và ngoài thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tập trung làm nổi bật hình tượng linh vật của năm. Cổng chính gây ấn tượng với mô hình “Tam mã phi nước đại” tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ, bên cạnh hai cây mai đại thụ và các biểu tượng văn hóa truyền thống. Tại cổng phụ là hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, gợi nhắc tinh thần tự cường và hào khí dân tộc.

Đường hoa được chia làm 3 đoạn nội dung chính: đoạn 1 tập trung vào các giá trị truyền thống với "Vườn mai quê hương," các mô hình bánh trái ngày Tết và bộ tượng Phước-Lộc-Thọ; đoạn 2 tôn vinh khối đại đoàn kết các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng các tiểu cảnh đặc trưng sông nước như xuồng chở hoa, cầu gỗ; đoạn 3 hướng tới tương lai với các mô hình "Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI)," đô thị sông nước Cần Thơ tương lai và đôi cá chép vượt vũ môn.

Để phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều đã bố trí 11 điểm trông giữ xe máy trên các tuyến đường Hòa Bình, Võ Văn Tần, Phan Đình Phùng và 3 khu vực đỗ xe ôtô tập trung gần công viên Lưu Hữu Phước. Ban Tổ chức cũng công khai các số điện thoại đường dây nóng của Tổ điều hành, Công an và Bệnh viện đa khoa thành phố để hỗ trợ kịp thời trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Từ nhiều năm qua, đường hoa nghệ thuật ở thành phố Cần Thơ đã trở thành sản phẩm văn hóa quen thuộc, là nơi tham quan, vui chơi của người dân Cần Thơ và du khách đến Cần Thơ trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Việc tổ chức đường hoa không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân mà còn góp phần hỗ trợ nông dân miền Tây tiêu thụ hoa kiểng, khẳng định thương hiệu du lịch đặc trưng của "Tây Đô" trong dịp Tết cổ truyền.

Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 phục vụ khách tham quan đến hết ngày 21/2 (mùng 5 Tết)./.

