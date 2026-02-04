Lễ hội Hoa Ban Điện Biên hứa hẹn nhiều điểm nhấn mới

Lễ hội Hoa Ban năm 2026 sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 20-26/3 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, quy mô lớn, diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Lễ hội là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và quảng bá hình ảnh Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban năm nay là việc mở rộng quy mô các hoạt động trải nghiệm văn hóa-du lịch gắn với cộng đồng và không gian di sản. Trong đó, tỉnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm nấu bếp Hoàng Cầm, bữa cơm chiến sỹ tại các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; trình diễn show thực cảnh “Huyền tích U Va” tại bản U Va (xã Thanh Yên) trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, qua đó giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa dân gian dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch.

Các hoạt động văn hóa tiếp tục giữ vai trò trọng tâm với Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Carnival đường phố lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức diễu hành kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao.

Bên cạnh đó, Ngày hội “Về miền Hoa Ban-Xứ sở nhà sàn dân tộc Thái trắng Mường Lay” với các hoạt động tái hiện không gian văn hóa, trình diễn nghi lễ truyền thống và tổ chức chợ đêm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Lễ hội năm nay cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc Điện Biên như kéo pháo, đẩy xe đạp thồ, tải đạn, thi xay ngô, giã bánh giầy, kéo co; cùng Giải đua xe đạp đường trường và Giải Việt dã “Về Điện Biên Phủ” mở rộng.

Trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch; Cuộc thi ảnh, video “Ấn tượng Điện Biên;” chương trình Press Trip mời các cơ quan báo chí và nhà sáng tạo nội dung số tham gia trải nghiệm, quảng bá điểm đến.

Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm văn hóa với ba phân khu chủ đề được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương tới nhân dân và du khách.

Lễ hội Hoa Ban 2026 được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và trang phục truyền thống.

Thông qua Lễ hội, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa và du lịch; nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, Lễ hội Hoa Ban năm 2026 tiếp tục khẳng định là sự kiện văn hóa-du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc, thu hút du khách và nguồn lực đầu tư, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc./.

