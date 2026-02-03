Miss World Vietnam 2025 lần đầu có phần thi thiết kế “Dances Of Vietnam”

Ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam vừa chính thức khởi động mùa giải 2025, bắt đầu hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Cuộc thi cũng chọn ra đại diện nhan sắc Việt Nam tiếp theo chinh phục đấu trường Miss World - Hoa hậu Thế giới.

Miss World Vietnam 2025 sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi, trong đó có phần thi thiết kế trang phục “Dances Of Vietnam,” cũng là điểm mới của mùa giải năm nay.

“Dances Of Vietnam” khuyến khích các thí sinh khai thác những yếu tố văn hóa, chất liệu truyền thống, nét đẹp vùng miền… để tạo nên thiết kế hiện đại, phù hợp trình diễn trong tiết mục “Dances Of Vietnam” trong khuôn khổ cuộc thi, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phần thi được lấy cảm hứng từ “Dances Of The World” tại cuộc thi Miss World, nơi mỗi thí sinh quốc tế kể câu chuyện về văn hóa quốc gia, quê hương mình thông qua trang phục, điệu múa.

“Ở phiên bản Việt Nam, chúng tôi mong muốn xây dựng một sân khấu đa dạng, để tinh thần văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam được tỏa sáng, lan tỏa bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại. Nếu ‘National Costume’ - Trang phục Văn hóa Dân tộc đề cao những thiết kế hoành tráng, đồ sộ thì ‘Dances of Vietnam’ lại ưu tiên sự tinh gọn, linh hoạt để trang phục thực sự hòa nhịp cùng chuyển động và phục vụ cho việc nhảy múa,” tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Thiết kế màu đỏ rực trong tiết mục múa mâm vàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh (trái), và ý tưởng “Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu” của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đó, các đại diện Việt Nam tham gia Miss World nhiều năm qua đều gây ấn tượng với những trang phục "Dances Of The World" đậm bản sắc dân tộc, từ trang phục múa chầu văn của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, thiết kế màu đỏ rực trong tiết mục múa mâm vàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh, đến ý tưởng “Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu” của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, hay “Vũ điệu đại ngàn” lấy cảm hứng từ vùng đất Tây Nguyên của Hoa hậu Ý Nhi…

Tại cuộc thi thiết kế trang phục “Dances Of Vietnam” của Miss World Vietnam 2025, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đảm nhiệm vai trò giám khảo chuyên môn. Anh sẽ trực tiếp nhận xét, định hướng và đồng hành cùng thí sinh trong quá trình hoàn thiện ý tưởng cũng như hiện thực hóa trang phục, đảm bảo mỗi thiết kế đều có tính khả thi, giàu giá trị trình diễn và phù hợp với sân khấu Miss World Vietnam 2025.

Nhà thiết kế Minh Công cho biết “Dances of Vietnam” hiện thu hút hơn 300 bài dự thi từ các tài năng trẻ trên khắp cả nước, sử dụng chất liệu sáng tạo phong phú, tập trung khai thác phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, các danh lam thắng cảnh, di tích, biểu tượng nổi tiếng... trong văn hóa dân tộc. Những cảm hứng ấy được tái hiện qua phom dáng, màu sắc, họa tiết và chất liệu, tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa Việt dưới góc nhìn và óc sáng tạo của người trẻ.

﻿ ﻿ 30 trong số 50 thiết kế ấn tượng nhất được chọn vào vòng trong.

Từ hàng trăm tác phẩm gửi về, ban tổ chức đã lựa chọn 50 thiết kế ấn tượng nhất để bước vào vòng tiếp theo. Chia sẻ về tiêu chí chấm điểm, đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định: “Trang phục khi khoác lên thí sinh và kết hợp cùng điệu múa cần đạt sự hài hòa, vừa tôn vinh vẻ đẹp người mặc, vừa hỗ trợ chuyển động, tránh cảm giác nặng nề hay cản trở trong quá trình trình diễn.”

Trong khi đó, với nhà thiết kế Nguyễn Minh Công: “Sự cầu kỳ của một bộ trang phục không nằm ở kích thước hay sự đồ sộ, mà được thể hiện qua cách xử lý tinh tế trong từng chi tiết và sự tính toán hợp lý của bố cục màu sắc.”

Là một trong số các giám khảo của phần thi mới này, Stylist Kiệt Cao cũng nhấn mạnh: “Những chi tiết trên bộ trang phục cần hài hòa giữa chiều sâu văn hóa và tinh thần hiện đại. Mỗi đường nét, họa tiết không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phải kể được câu chuyện của điệu múa, truyền tải tinh thần và cảm xúc mà tác phẩm hướng đến, đủ sức tạo ấn tượng mạnh mẽ và ghi dấu trong tổng thể phần trình diễn.”

Chung cuộc, hai tác phẩm xuất sắc nhất giành chiến thắng tại phần thi thiết kế trang phục “Dances of Vietnam” sẽ lần lượt đồng hành cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Miss World Vietnam 2025 trên hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá Miss World những mùa giải tới.

Đêm trình diễn “Dances of Vietnam” nằm trong giai đoạn hai của cuộc thi Miss World Vietnam 2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng Ba. Chương trình quy tụ dàn thí sinh tài năng của Miss World Vietnam 2025 cùng sự góp mặt của các Hoa hậu, Á hậu đình đám./.

