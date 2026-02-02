Chi tiết văn khấn lễ tạ mộ cuối năm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Lễ tạ mộ cuối năm là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, thể hiện lòng hiếu kính và tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Đây không chỉ là dịp để sửa sang, dọn dẹp phần mộ khang trang, mà còn là lời mời các bậc tiền nhân về sum vầy cùng con cháu trong những ngày Tết ấm áp.

Ý nghĩa của lễ tạ mộ cuối năm

Người Việt từ xưa có câu “Sống cái nhà, chết cái mồ”. Người Việt coi trọng mộ phần, coi đây là nhà của người đã khuất.

Cứ mỗi khi năm hết Tết đến, người ta cần sửa sang, quét dọn nhà cửa cho khang trang đẹp đẽ để đón Tết, thì đối với mộ phần của người thân cũng cần được sửa sang như vậy. Vì thế, các gia đình thường duy trì tục lệ đi tạ mộ cuối năm.

(Ảnh; Hồng Hạnh/Vietnam+)

Ý nghĩa lễ tạ mộ cuối năm là nhớ ơn tổ tiên, mời người thân đã khuất về ăn Tết. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường cố gắng trở về cố hương vào dịp này để tạ mộ, sum họp với gia đình.

Đây cũng là cách để con cháu cảm ơn thần linh, thổ địa khu vực có mộ phần suốt thời gian qua đã chiếu cố cho người thân của mình. Việc này tương tự như con cháu làm lễ tạ thần linh, thổ địa gia tiên, tiền chủ nơi nhà đang sống dịp cuối năm.

Theo quan niệm dân gian, sở dĩ có lễ tạ mộ vào dịp cuối năm không chỉ đơn giản là cúng lễ tạ “các cụ” nhà mình, mà nên hiểu đủ là tạ ơn phật thánh, quan thần linh bản địa, chư vị tôn thần… đã cho các cụ nương nhờ mảnh đất đó. Nhờ vậy các cụ mới dễ dàng “đi về” mà phù hộ cho con cháu sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt.

Người Việt có tín ngưỡng tâm linh, tin tưởng sâu sắc vào mối liên kết đặc biệt giữa 2 phần Âm- Dương. “Âm siêu, Dương thái”, nếu như chăm sóc tốt phần Âm thì sẽ được ông bà tổ tiên phù hộ, còn nếu bỏ bê thờ cúng chăm sóc mộ phần thì người cõi trần có thể phải gánh chịu những hậu quả nặng nề khi không được tổ tiên che chở.

Lễ tạ mộ và lễ tảo mộ có gì khác nhau?

Nghi lễ tạ mộ và tảo mộ là 2 lễ hoàn toàn khác nhau về thời gian thực hiện cũng như ý nghĩa.

Theo nghĩa đen, “tảo mộ” tức là quét dọn, tu sửa cho ngôi mộ, còn “tạ mộ” thì là làm lễ tạ ơn chư vị thần linh cùng vong linh người đã khuất.

Xét về ý nghĩa

Tạ mộ cuối năm là khi các gia đình ra mộ tổ tiên, người thân đã khuất của mình để lễ tạ Thổ thần, đắp đất, sang sửa mộ phần, dâng lễ mời vong linh gia tiên về cùng con cháu sum vầy ngày Tết, đón năm mới sắp sang.

Còn lễ tảo mộ đầu năm thì vào tiết Thanh Minh, khi còn là đầu xuân năm mới, con cháu sẽ ra mộ phần gia tiên, người thân đã khuất để sửa sang mồ mả, đắp đất trồng hoa, nhổ bỏ cỏ dại, quét vôi.

Về thời gian thực hiện:

Lễ tạ mộ dịp cuối năm thường được tiến hành vào thời điểm cuối năm, trong những ngày giáp Tết, thường là từ ngày 20 hoặc 23 đến ngày 30 tháng Chạp. Còn tảo mộ được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, tức là vào thời điểm đầu năm, hay còn gọi là Tết Thanh minh.

Tuy nhiên, giữa 2 nghi thức này cũng có điểm chung, mang nét đẹp văn hóa tâm linh người Việt. Đó đều là dịp để người sống nhớ ơn người đã khuất, mong cho vong linh người đã khuất được an ổn nơi chín suối, phù hộ cho con cháu đời sau thêm phần hưng vượng.

Lễ vật tạ mộ cuối năm

(Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Lễ vật thường gồm:

- Hoa quả: hoa, 1 đĩa trái cây.

- Thực phẩm: 1 đĩa xôi, 1 con gà luộc, rượu, chè, thuốc lá.

- Đồ mã: Tiền vàng, ngựa mã, quần áo mã tùy theo số lượng và giới tính của người đã khuất.

Văn khấn tạ mộ phần cuối năm

“Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy ngài Địa tạng vương Bồ tát. - Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan. - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang. - Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần. - Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, các ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong nơi nghĩa trang này. - Con kính lạy hương linh cụ:………………….. Hôm nay là ngày…..... tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Tín chủ (chúng) con là:………….. Ngụ tại:………….. Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa trà quả,kim ngân tài mã, dâng hiến trình cáo Tôn thần. Kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:............... Kỵ nhật là… Có phần mộ táng tại………… Được về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa. Âm dương cách trở Bát nước nén hương. Thành tâm kính lễ Cúi xin chứng giám Phù hộ độ trì Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!”./.

