Chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53: Nga đăng quang, Việt Nam lọt top 23

Cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 chính thức khép lại với kết quả Á hậu Thu Ngân lọt top 23. Vương miện Hoa hậu thuộc về đại diện Nga - Varvara Yakovenko.

Đại diện Việt Nam mang về giải thưởng Best National Costume - Trang phục dân tộc ấn tượng nhất. (Ảnh: NVCC)
Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này,” Á hậu Thu Ngân chia sẻ sau đêm chung kết Miss Intercontinental mùa thứ 53 vừa diễn ra tại Ai Cập với thành tích top 23 chung cuộc.

Đặc biệt, đại diện Việt Nam còn mang về giải thưởng Best National Costume - Trang phục dân tộc ấn tượng nhất với thiết kế “Châu ro cầu mùa.”

Đại diện đến từ Nga là Varvara Yakovenko đăng quang mùa giải năm nay. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các người đẹp Cuba, Thái Lan, Tanzania, Philippines và Ecuador.

Trong hai tuần tranh tài tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân đã tích cực lan tỏa hình ảnh một đại diện Việt Nam thân thiện, bản lĩnh, chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng học hỏi, hoàn thiện bản thân trong môi trường quốc tế.

Với kết quả top 23, Thu Ngân góp phần đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp dải sash Việt Nam “in-top” tại đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental. Trên mạng xã hội, Thu Ngân nhận được nhiều lời động viên, an ủi và khích lệ tinh thần từ dàn Hoa hậu, Á hậu như Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Kiều Duy, Quế Anh, Yến Nhi, Ý Nhi, Minh Kiên…

thu-ngan-3.jpg
Thiết kế trang phục dân tộc “Châu ro cầu mùa.” (Ảnh: CTV)

Thu Ngân thừa nhận có phần tiếc nuối khi không có cơ hội thể hiện bản thân ở phần ứng xử cũng như tiến sâu hơn trong cuộc thi. Tuy nhiên với cô, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng mà là sự trưởng thành sau những áp lực và trải nghiệm quý giá tại Ai Cập.

Tôi không đến đây để vượt qua bất kỳ cái bóng nào, mà để muốn biết bản thân đã đi xa hơn giới hạn của chính mình bao nhiêu bước. Tôi tự hào và hạnh phúc khi được hô vang hai tiếng Việt Nam giữa thế giới rộng lớn…,” Thu Ngân bày tỏ.

Trong suốt hành trình chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Thu Ngân cũng để lại nhiều thiện cảm nhờ luôn giữ tinh thần tích cực, kỷ luật và thái độ cầu thị. Theo kế hoạch, Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường về nước vào ngày 31/1./.

thu-ngan-4609.jpg
Thu Ngân trình diễn trong đêm chung kết. (Ảnh: NVCC)
