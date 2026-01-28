TP Hồ Chí Minh và thành phố Liverpool tăng cường kết nối qua giao lưu văn hóa

Tối 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Thành phố Liverpool (Vương quốc Anh) tổ chức khai mạc “Sự kiện giao lưu văn hóa thành phố kết nghĩa: Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool,” kỷ niệm Việt Nam và Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn đại biểu Vùng Đô thị Liverpool do ông Harry Doyle, Ủy viên Hội đồng Thành phố Liverpool, Thành viên Nội các về Y tế, Phúc lợi và Văn hóa làm Trưởng đoàn dự lễ khai mạc chương trình.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai thành phố kết nghĩa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool ký kết tháng 10/2025 và đặc biệt là tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thành phố Liverpool, cũng như mở ra không gian cho sự giao thoa giữa hai nền văn minh phương Đông và phương Tây. Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo đến y tế, tài chính, văn hóa, hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là thành phố kết nghĩa đầu tiên của một vùng Đô thị Vương quốc Anh.

Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool có những nét tương đồng sâu sắc: cả hai đều là những đô thị sáng tạo, nhân văn, hội tụ nét đẹp truyền thống lẫn hiện đại, nơi giá trị lịch sử và khát vọng phát triển hướng về tương lai luôn song hành.

Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương vào tháng 10/2025 thể hiện rõ niềm tin chính trị, sự đồng thuận và quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool trong việc xây dựng mô hình hợp tác địa phương điển hình giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Vùng Đô thị Liverpool triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương thông qua các dự án hợp tác thiết thực, không chỉ trong những lĩnh vực được nêu tên trong Bản ghi nhớ như y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực cảng biển, công nghiệp, văn hóa-thể thao, tăng trưởng xanh - những lĩnh vực vốn là thế mạnh của Liverpool.

Ông Harry Doyle nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Liverpool và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các dự án đơn lẻ; đó là một mối quan hệ đối tác lâu dài, bình đẳng. Cùng nhau, hai bên có thể cho thấy văn hóa góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng và đời sống tinh thần, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, và mang lại cho thế hệ trẻ những lý do để nuôi dưỡng hy vọng và khát vọng.

Bày tỏ sự ấn tượng về đời sống văn hóa vô cùng sôi động và đầy tự tin của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Harry Doyle khẳng định, Liverpool vui mừng được hợp tác cùng các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ những bài học trong việc sử dụng văn hóa và nghệ thuật nhằm nuôi dưỡng niềm tự hào về nơi chốn, đồng thời cũng để học hỏi từ chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ đối tác giữa Vùng Đô thị Liverpool và Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một địa phương ở Vương quốc Anh thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam; thể hiện bước đi táo bạo, tiên phong, phản ánh tham vọng cao nhất của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Vương quốc Anh-Việt Nam.

Chương trình giao lưu văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool diễn ra trong 2 ngày, bao gồm chương trình giao lưu văn hóa do các nghệ sỹ hai nước trình bày các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam và một số ca khúc bất hủ của ban nhạc The Beatles - ban nhạc huyền thoại gắn liền với thành phố Liverpool.

Chương trình cũng bao gồm các hoạt động “Liverpool 360° VR Experience” - trải nghiệm thực tế ảo khám phá thành phố Liverpool; “Mini Anfield Stadium Activation” - trải nghiệm bóng đá lấy cảm hứng từ sân vận động Anfield của Liverpool; “Twin Cities Digital Gallery” - triển lãm số về Thành phố Hồ Chí Minh và Liverpool./.

