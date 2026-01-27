Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông đang chuẩn bị áp đặt thuế quan đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài, đồng thời triển khai một chương trình trái phiếu mới nhằm hỗ trợ các hãng phim trong nước, với mục tiêu đưa ngành điện ảnh "xứ cờ hoa" trở lại vị thế thống trị tại Los Angeles (Mỹ).



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng cuối tuần qua, cho hay Los Angeles đã đánh mất ngành công nghiệp điện ảnh vào tay các quốc gia khác.

Theo ông Trump, các bộ phim được sản xuất tại Canada, Australia và nhiều nước khác sẽ phải đối mặt với thuế quan, nhằm khuyến khích các hãng phim quay trở lại sản xuất tại Mỹ.

Ngành điện ảnh đang rời bỏ Los Angeles không phải vì mong muốn, mà do các chính sách ưu đãi ở nước ngoài và chi phí sản xuất bị đẩy lệch khỏi trung tâm điện ảnh truyền thống Hollywood.



Song song với biện pháp thuế quan, Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch phát hành các loại trái phiếu với lãi suất thấp để hỗ trợ tài chính cho các hãng phim, giúp những hãng này tái đầu tư và mở rộng sản xuất trong nước.

Dù chưa công bố chi tiết cơ chế vận hành, nhưng ông khẳng định chương trình này sẽ tạo điều kiện để các hãng phim không còn phải tìm đến những địa điểm xa xôi, tốn kém thời gian và chi phí di chuyển.



Cũng theo ông Trump, ông đã trao đổi với nhiều nhân vật trong giới điện ảnh, những người bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc tại Los Angeles thay vì phải sang Canada hay Australia.

Việc đưa ngành phim ảnh trở lại Los Angeles không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là vấn đề văn hóa và uy tín quốc gia.



Nhắc lại lập trường trước đây, Tổng thống Trump cho biết ông từng đe dọa áp thuế lên đến 100% đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài và hiện đang cân nhắc các bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông khẳng định ưu tiên của mình là phục hồi ngành điện ảnh Mỹ, đặc biệt là tại Los Angeles, nơi từng là biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật thứ 7.



Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với tình trạng hiện tại của ngành giải trí và các lễ trao giải điện ảnh. Ông cho rằng những yếu tố chính trị và các phát biểu mang tính công kích đã làm mất đi sự hào nhoáng vốn có của các sự kiện điện ảnh như lễ trao giải Oscar, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng khán giả theo dõi./.

Tổng thống D.Trump tuyên bố áp thuế mạnh để phục hồi ngành điện ảnh và nội thất Động thái này của Tổng thống Trump làm dấy lên bất ổn cho các hãng phim vốn phụ thuộc nhiều vào hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế.