Mỹ điều tra ngành công nghiệp điện ảnh trước khi áp thuế

Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer đã xác nhận việc USTR sẽ khởi động các cuộc điều tra về ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu trước khi áp đặt mức thuế mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 29/9 vừa qua đã cam kết áp mức thuế lên tới 100% đối với các bộ phim sản xuất ngoài nước Mỹ, lập luận rằng ngành công nghiệp điện ảnh đã bị các quốc gia khác "đánh cắp."

Theo ông Greer, các mức thuế này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà phải tuân theo các cuộc điều tra của chính quyền, có thể sử dụng Điều khoản 232 liên quan đến an ninh quốc gia hoặc Điều khoản 301 đánh giá các hành vi thương mại không công bằng. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump rất mong muốn thực hiện biện pháp này.

Các quốc gia bị USTR chỉ trích là có chính sách "không công bằng" bao gồm Canada, Australia, Vương quốc Anh và một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU). Các hành vi này bao gồm áp đặt hạn ngạch giới hạn số lượng phim Mỹ được chiếu hoặc thu phí/thuế từ các studio Mỹ muốn quay hoặc chiếu phim tại đó.

USTR lập luận rằng đây thực chất là sự chuyển giao tài chính từ các công ty truyền thông cạnh tranh của Mỹ sang các công ty kém cạnh tranh hơn ở nước ngoài. Việc áp thuế lên ngành điện ảnh nằm trong chiến lược thương mại rộng lớn của chính quyền ông Trump, cùng với các mức thuế mới dự kiến sẽ sớm được áp dụng lên xe tải, đồ nội thất và dược phẩm.

Ông Greer tái khẳng định triết lý cốt lõi: chính sách thương mại là chính sách đối nội, nhằm mục đích đưa thêm việc làm và củng cố ngành sản xuất tại Mỹ. Ông kiên quyết cho rằng thuế quan sẽ là một phần không thể thiếu trong bối cảnh các chính sách sắp tới của chính quyền Tổng thống Trump./.

