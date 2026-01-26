Biểu tình lan rộng tại Mỹ sau vụ công dân bị bắn chết tại Minneapolis

Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại nhiều thành phố lớn của nước này bất chấp thời tiết giá lạnh do bão tuyết mùa Đông, sau khi xảy ra vụ các nhân viên liên bang phụ trách di trú bắn chết Alex Pretti, một y tá 37 tuổi, trong chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Tại Minneapolis, hàng chục nghìn người đã tập trung bên ngoài Tòa thị chính và Trung tâm hành chính hạt Hennepin, diễu hành qua khu trung tâm thành phố để phản đối sự gia tăng hoạt động của ICE và yêu cầu Chính quyền liên bang chịu trách nhiệm về cái chết của Pretti.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng bùng phát tại New York, Boston, Los Angeles, San Francisco và nhiều thành phố khác, với hàng nghìn người xuống đường tại một số điểm.

Căng thẳng leo thang từ ngày 24/1 khi y tá Pretti bị bắn chết trong lúc tiếp cận các đặc vụ ICE. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho rằng nạn nhân mang theo súng và có hành vi đe dọa lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, các video do người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại và đang tìm cách giúp một phụ nữ bị xô ngã trong lúc bị đặc vụ liên bang khống chế. Đây là công dân Mỹ thứ hai thiệt mạng do bị ICE bắn kể từ đầu tháng 1/2026.

Trước áp lực dư luận, một thẩm phán Tòa án liên bang cấp quận tại Minnesota đã ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu các cơ quan liên bang, trong đó có DHS và FBI, bảo toàn các chứng cứ liên quan đến vụ nổ súng, sau khi giới chức bang cáo buộc các đặc vụ liên bang cản trở lực lượng địa phương tiếp cận hiện trường, thậm chí phớt lờ lệnh khám xét của tòa án bang.

Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, chỉ trích gay gắt chính quyền liên bang, cho rằng vụ việc đánh dấu “bước ngoặt nguy hiểm” trong quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương, đồng thời tuyên bố tiểu bang sẽ tiến hành điều tra độc lập.

Trong khi đó, các quan chức liên bang bác bỏ cáo buộc tiêu hủy chứng cứ và tiếp tục khẳng định hành động của đặc vụ là tự vệ chính đáng.

Vụ việc cũng gây rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa khi ngày càng nhiều nghị sỹ cùng một số thống đốc Cộng hòa kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện và minh bạch, bày tỏ lo ngại về chương trình thực thi luật di trú của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng vũ lực trong các chiến dịch di trú đang làm dấy lên nguy cơ bất ổn và xói mòn niềm tin của công chúng.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng giới chức đảng Dân chủ tại Minnesota đã kích động hỗn loạn và cản trở lực lượng liên bang.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông kêu gọi Quốc hội thông qua luật cấm các “thành phố trú ẩn” cho người nhập cư trái phép, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương hợp tác đầy đủ với ICE.

Hiện tại, Minneapolis vẫn đang trong tình trạng căng thẳng với lực lượng an ninh hiện diện khắp nơi, rào chắn được dựng lên ở nhiều khu vực trung tâm và các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra.

Vụ việc đang trở thành tâm điểm của tranh cãi pháp lý và chính trị tại Mỹ, làm dấy lên câu hỏi lớn về giới hạn quyền lực của lực lượng liên bang trong các chiến dịch thực thi luật di trú./.

