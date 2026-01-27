Khánh thành tượng anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 27/1, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti tại khuôn viên nhân dịp kỷ niệm 173 năm ngày sinh của anh hùng Jose Marti (28/1/1853-28/1/2026).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lễ khánh thành bức tượng chân dung anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng lớn của Cuba Jose Marti là một sự kiện có ý nghĩa nhân văn, tinh thần hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba.

Đây là bức tượng vĩ nhân đầu tiên của đất nước và nhân dân Cuba được dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Jose Marti-Anh hùng dân tộc của Cuba, nhà văn hóa kiệt xuất, minh chứng sinh động và sâu sắc cho tình hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

Đây không chỉ là dấu ấn tôn vinh một nhân cách lớn, trí tuệ lớn của đất nước Cuba mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với sứ giả tiên phong đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Ông là người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đang tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy, vun đắp thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những thời khắc khó khăn nhất, cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti là nguồn cảm hứng to lớn đối với nhân dân Cuba.

Một trong những người học trò xuất sắc nhất của Jose Marti là lãnh tụ Fidel Castro, người đã lãnh đạo cách mạng Cuba dưới ánh sáng tư tưởng Marti về độc lập dân tộc, công bằng xã hội. Jose Marti là người Cuba đầu tiên đưa nhân dân Cuba đến với người dân Việt Nam qua bài viết năm viết mô tả về đời sống sáng tạo, văn hóa và lịch sử anh hùng của nhân dân Việt Nam, từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Bà Ariadne Feo Labrada cảm ơn Trường Đại học An ninh Nhân dân và Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công trình điêu khắc đầy ý nghĩa này.

Bà tin tưởng bức tượng anh hùng Cuba Jose Marti sẽ góp phần làm phong phú hơn nữa sự hiểu biết về Cuba trong lòng nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển.

Jose Marti (1853-1895) là Anh hùng dân tộc và nhà tư tưởng lớn của Cuba, được coi là người đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Cuba qua các tác phẩm viết về Việt Nam. Ông là nhà chính trị, cách mạng, nhà văn, nhà báo xuất sắc, người sáng lập Đảng Cách mạng Cuba và đã hi sinh trong trận chiến năm 1895.

Tượng Jose Marti do Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh Nhân dân thực hiện.

Bức tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng, cao 65cm đặt trên bệ đá hoa cương sẫm màu cao 140cm, đặt trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh (45 đường Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn)./.

