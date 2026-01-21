Tín hiệu tốt cho Á hậu Thu Ngân tại Miss Intercontinental lần thứ 53

Tối qua, ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam), các thí sinh tham dự Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa đã chính thức bước vào phần thi đầu tiên - swimsuit (trình diễn áo tắm). Đại diện nhan sắc Việt Nam, Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng dàn người đẹp quốc tế.

Đây là một trong những phần thi quan trọng và được mong chờ, nơi các thí sinh diễn hình thể và kỹ năng trình diễn. Trong phần thi, Á hậu Thu Ngân diện thiết kế hai mảnh đính kết tỉ mỉ, giúp khoe lợi thế chiều cao 1,72m cùng tỷ lệ hình thể cân đối, vòng eo thon gọn. Người đẹp chọn layout tóc duỗi thẳng phóng khoáng, hiện đại.

Vốn có nền tảng catwalk tốt cùng kinh nghiệm trình diễn sân khấu, Thu Ngân cho biết bản thân tự tin trong phần thi này. Cô làm chủ sân khấu với những bước catwalk vững vàng, uyển chuyển.

Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 - nơi Thu Ngân đăng quang Á hậu 1 trước đó, cô từng chiến thắng phần thi phụ về trình diễn The Grand Walk. Vì thế, xuyên suốt hành trình tại Miss Intercontinental, Thu Ngân duy trì được phong độ ổn định cùng năng lượng dồi dào, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ sắc đẹp.

Điểm sáng của đại diện Việt Nam chính là sự tự lập và chuyên nghiệp. Cô còn ghi điểm khi tự tay thực hiện các phong cách trang điểm và làm tóc chỉn chu mỗi lần xuất hiện tại các hoạt động của cuộc thi.

Thu Ngân cũng gây ấn tượng với gu thời trang biến hóa. Hình ảnh Thu Ngân liên tục “phủ sóng” và lọt top đánh giá trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Hera Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 và Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024.

Tiếp nối hành trình đó, Á hậu Thu Ngân đến với Miss Intercontinental cùng sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Cô mang theo mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh.

Theo hành trình cuộc thi, bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia nhiều thử thách và vòng thi phụ. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 29/1, tại Sahl Hasheesh, Ai Cập./.

