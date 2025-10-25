Á hậu Thu Ngân sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Intercontinental 2025

Đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Intercontinental vừa chính thức công bố Á hậu Nguyễn Thu Ngân là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi mùa giải 2025, sẽ khởi động vào trung tuần tháng 1/2026 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Sinh năm 2003 tại Cà Mau, Á hậu Thu Ngân sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thiện cảm cùng phong thái đặc trưng của người con gái miền Tây Nam Bộ. Cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ, và từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022. Tiếp đó cô khẳng định bản thân qua nhiều thành tích ấn tượng như Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025…

Thu Ngân còn gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo cùng tinh thần cầu tiến. Những phẩm chất đó đã góp phần giúp cô được chọn tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam từng tạo tiếng vang tại Miss Intercontinental (như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Bùi Khánh Linh và Hera Ngọc Hằng).

Á hậu Thu Ngân cho biết hiện cô đang tích cực trau dồi các kỹ năng giao tiếp, trình diễn sân khấu, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử quốc tế để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Theo kế hoạch, cô sẽ chính thức lên đường đến Ai Cập vào ngày 14/1/2026 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Intercontinental 2025, trước thềm đêm chung kết diễn ra vào ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh.

“Ngân trân trọng cơ hội lần này khi được tin tưởng lựa chọn để đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental. Ngân sẽ nỗ lực 1000% và nhiều hơn thế nữa để mang hình ảnh người con gái miền Tây và người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, chân thành đến với bạn bè quốc tế. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ hành trình này của Ngân,” Á hậu Thu Ngân chia sẻ.

Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như “Cầu nối giữa các châu lục,” tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập – một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ./.