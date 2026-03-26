Việt Nam đăng cai Miss World: Thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh quốc gia

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Cuộc thi dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài, cùng chuỗi hoạt động đa dạng trải dài trong nhiều tuần. Với quy mô quốc tế hoành tráng và sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Thời gian tổ chức chính thức của Miss World lần thứ 73 sẽ được đích thân Chủ tịch Miss World, bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang chủ Miss World đồng thời đưa ra thông báo: “Thời gian tới, thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam cho một lễ kỷ niệm đặc biệt.” Lần tổ chức ở Việt Nam cũng là dịp Miss World kỷ niệm 75 năm thành lập.

Thí sinh Việt Nam tại mùa thi này là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, được công bố hồi tháng 8/2025. Cô 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm. Trước đó, vào tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó dự thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang./.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới, được Guinness World Records ghi nhận về tầm ảnh hưởng và lịch sử phát sóng truyền hình kéo dài. Ông Eric Morley sáng lập Miss World năm 1951. Sau khi ông qua đời năm 2000, vợ ông là Julia Morley tiếp quản và điều hành cuộc thi cho đến nay. Đương kim Hoa hậu Thế giới Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan, đăng quang vào ngày 31/5/2025.

