Lễ hội Bình Đà: Dùng khinh khí cầu kéo cờ hội tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Lần đầu tiên, lá cờ hội ngũ sắc rộng 340m2 biểu trưng cho 34 tỉnh, thành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước sẽ tung bay trong Lễ hội Bình Đà tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Đó là thông tin Ban Tổ chức lễ hội công bố trong cuộc họp báo ngày 30/3 tại Hà Nội.

Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội từ ngày 17-22/4 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), do Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức.

Theo ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Minh, Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền có lịch sử lâu đời, được đánh giá là một trong những lễ hội lớn của khu vực và cả nước. Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người được tôn vinh là “Tổ dân bách Việt” có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đặt nền móng cho sự hình thành dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu về tín ngưỡng thờ Hùng Vương và truyền thống "Con Lạc cháu Hồng." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, có thời điểm bị gián đoạn do chiến tranh, song đến nay, lễ hội vẫn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ với đầy đủ các nghi thức truyền thống nghiêm cẩn. Qua thời gian, lễ hội không ngừng lan tỏa, phát triển, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao dựng nước của Quốc Tổ, mà còn là dịp để cộng đồng ôn lại cội nguồn dân tộc, bồi đắp tinh thần “con Lạc cháu Hồng.”

Lễ khai mạc tổ chức vào tối 19/4 tại sân Đền Nội Bình Đà, với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng-Hội tụ và lan tỏa,” tái hiện huyền tích Lạc Long Quân-Âu Cơ thông qua chương trình nghệ thuật kết hợp nghi lễ truyền thống.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra vào sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) được tổ chức trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu hướng về cội nguồn của đông đảo người dân.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như thả bánh thánh, trình diễn pháo bông truyền thống làng Bình Đà, lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu. Phần chính lễ sẽ được livestream trên nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động văn hóa-thể thao như múa rồng, liên hoan khinh khí cầu, trống hội, giải bóng đá thanh niên cùng hội chợ sản phẩm làng nghề, OCOP, thi làm bánh trôi-bánh chay và các trò chơi dân gian… sẽ góp phần tạo nên không khí hấp dẫn cho lễ hội năm nay./.

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, gắn liền với di tích đình Nội, ngày 1/4/2014, Lễ hội Bình Đà đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - là lễ hội đầu tiên của Hà Nội được vinh danh ở cấp độ này. Đặc biệt, bức phù điêu (giá tượng) tại đình Nội, chạm khắc hình tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cùng các lạc tướng, lạc hầu, tái hiện sinh động đời sống thời đại Hùng Vương, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2015. Bình Đà là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc “2 trong 1”: Một làng có hai ngôi đền, trong đền có đình. Đền Nội tọa lạc trên gò đất hình con rùa, với đường thần đạo kéo thẳng về khu Ba Gò (Tam Thai) - nơi tương truyền đặt mộ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đền Nội Bình Đà hiện lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quý giá, nổi bật là bức phù điêu hơn 1.000 năm tuổi, được tương truyền là do vua Đinh Tiên Hoàng (trị vì 968-979) cho chế tác ngay sau khi giành lại độc lập.