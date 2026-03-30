Podcast sẽ trở thành điểm nhấn tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng,” Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 11-13/4 tại Quảng Ninh.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của tất cả 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và Podcast.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng cho Phát thanh viên, người dẫn chương trình và êkip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Lần đầu tiên Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số được đưa vào nội dung dự thi chính thức tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 30/3, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh.

“Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp,” nhà báo Phạm Mạnh Hùng nói.

Một sản phẩm Podcast của Báo Điện tử VietnamPlus.

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các nhóm sáng tạo nội dung số tham gia Liên hoan với những sản phẩm Podcast sáng tạo, giàu giá trị thông tin, có khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” hội tụ các nhà báo, chuyên gia truyền thông và nhà sản xuất nội dung âm thanh trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển podcast tại Việt Nam và thế giới.

Ban Tổ chức cũng kỳ vọng Liên hoan sẽ trở thành không gian kết nối giữa báo chí phát thanh truyền thống và các nhà sáng tạo nội dung số, từ đó tạo ra những sản phẩm âm thanh hiện đại, hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội./.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị thuộc lực lượng An ninh, Quân đội và 8 cơ quan báo chí khác (Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ). Tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại. Trong đó, thể loại Podcast có 97 tác phẩm. Hội thảo quốc tế: “Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước, 3 diễn giả quốc tế và 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới. Trong đó, 3 diễn giả quốc tế gồm: Ông Andrew Williams Ronald Davies – Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU); bà Anne Kelly – Quản lý Trung tâm ABC Audio, Đài Phát thanh-Truyền hình Australia (ABC); ông Guang Jin Yeo – Giám đốc điều hành 1UpMedia.